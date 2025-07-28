SinyallerBölümler
Godstime Omosheyi Festus

FOG Strategy

Godstime Omosheyi Festus
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
MavenTrade-Server
1:75
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
168
Kârla kapanan işlemler:
87 (51.78%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (48.21%)
En iyi işlem:
648.09 USD
En kötü işlem:
-406.21 USD
Brüt kâr:
7 614.04 USD (555 610 pips)
Brüt zarar:
-6 704.39 USD (372 043 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (677.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 453.56 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
24.84%
Maks. mevduat yükü:
26.65%
En son işlem:
33 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
95 (56.55%)
Satış işlemleri:
73 (43.45%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
5.41 USD
Ortalama kâr:
87.52 USD
Ortalama zarar:
-82.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 090.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 090.79 USD (10)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
-2.70%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
741.66 USD
Maksimum:
1 368.20 USD (2.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.62% (1 368.20 USD)
Varlığa göre:
0.66% (340.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GER30 77
XAUUSD 59
ETHUSD 18
BTCUSD 12
CHFJPY 1
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GER30 1K
XAUUSD 883
ETHUSD -788
BTCUSD -183
CHFJPY 1
EURUSD -29
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GER30 18K
XAUUSD 33K
ETHUSD -38K
BTCUSD 171K
CHFJPY 8
EURUSD -113
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +648.09 USD
En kötü işlem: -406 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +677.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 090.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MavenTrade-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

An intraday scalper focused on Gold (XAU/USD) and GER40, using daily and monthly candles for bias and precision entries. I trade during London and New York sessions, follow strict risk management (max 1% open risk), and align my strategy to stay consistent and scale.
İnceleme yok
2025.09.26 07:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 09:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 09:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 18:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 08:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 16:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 13:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 18:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 07:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 07:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
