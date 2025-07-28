SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Project 111
Budi Setiawan S Si

Project 111

Budi Setiawan S Si
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
FBS-Real-10
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
668
Kârla kapanan işlemler:
491 (73.50%)
Zararla kapanan işlemler:
177 (26.50%)
En iyi işlem:
578.19 USD
En kötü işlem:
-10 233.63 USD
Brüt kâr:
19 973.09 USD (62 831 pips)
Brüt zarar:
-21 416.42 USD (43 992 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (1 341.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 597.71 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
92.69%
Maks. mevduat yükü:
24.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
109
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
469 (70.21%)
Satış işlemleri:
199 (29.79%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-2.16 USD
Ortalama kâr:
40.68 USD
Ortalama zarar:
-121.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-3 385.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 233.63 USD (1)
Aylık büyüme:
7.89%
Yıllık tahmin:
95.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 927.49 USD
Maksimum:
10 233.63 USD (14.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.15% (10 233.63 USD)
Varlığa göre:
14.56% (10 507.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCHF 50
GBPNZD 49
NZDCAD 48
GBPUSD 41
EURNZD 38
EURAUD 37
GBPAUD 36
USDJPY 34
EURGBP 33
AUDCHF 27
AUDUSD 27
archived 25
NZDJPY 25
NZDUSD 23
EURJPY 20
GBPCAD 17
NZDCHF 17
EURCAD 16
USDCAD 16
CHFJPY 14
AUDJPY 13
EURUSD 13
USDCHF 12
AUDCAD 11
CADJPY 9
GBPJPY 8
GBPCHF 8
CADCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCHF -3.4K
GBPNZD 1.4K
NZDCAD -852
GBPUSD 794
EURNZD -339
EURAUD 558
GBPAUD 546
USDJPY 386
EURGBP 270
AUDCHF 200
AUDUSD 325
archived -4.8K
NZDJPY 189
NZDUSD 231
EURJPY 372
GBPCAD 1K
NZDCHF 139
EURCAD 274
USDCAD 30
CHFJPY 148
AUDJPY 198
EURUSD 380
USDCHF 68
AUDCAD 165
CADJPY 70
GBPJPY 151
GBPCHF 53
CADCHF 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCHF -11K
GBPNZD 8.3K
NZDCAD -4.5K
GBPUSD 2.7K
EURNZD 627
EURAUD 3.1K
GBPAUD 2.8K
USDJPY -200
EURGBP 602
AUDCHF 527
AUDUSD 1.1K
archived 0
NZDJPY 920
NZDUSD 767
EURJPY 2.1K
GBPCAD 4.8K
NZDCHF 365
EURCAD 1.3K
USDCAD -99
CHFJPY 727
AUDJPY 968
EURUSD 1.3K
USDCHF 113
AUDCAD 756
CADJPY 340
GBPJPY 731
GBPCHF 143
CADCHF 27
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +578.19 USD
En kötü işlem: -10 234 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 341.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 385.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AxiTrader-US09-Live
0.00 × 17
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
STForex-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
TradersWay-Live
0.00 × 3
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 5
Maxco-Demo
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.04 × 26
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 126
ICMarkets-Live02
0.07 × 15
EurotradeSA-Live01
0.15 × 241
Tickmill-Live02
0.18 × 127
168 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
This trading is using following trend with only two pairs active innone cycle of trading
İnceleme yok
2025.09.15 23:35
No swaps are charged
2025.09.15 23:35
No swaps are charged
2025.09.15 05:21
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.25 18:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.10 00:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 03:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Project 111
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
62K
USD
17
0%
668
73%
93%
0.93
-2.16
USD
15%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.