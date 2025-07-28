SinyallerBölümler
Revano Azka Akhmad

AFSID Group III

Revano Azka Akhmad
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
291
Kârla kapanan işlemler:
204 (70.10%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (29.90%)
En iyi işlem:
104.48 USD
En kötü işlem:
-27.24 USD
Brüt kâr:
734.51 USD (48 684 pips)
Brüt zarar:
-385.26 USD (45 548 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (18.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
172.79 USD (5)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
95.65%
Maks. mevduat yükü:
16.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.77
Alış işlemleri:
150 (51.55%)
Satış işlemleri:
141 (48.45%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
1.20 USD
Ortalama kâr:
3.60 USD
Ortalama zarar:
-4.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-126.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-126.12 USD (7)
Aylık büyüme:
4.62%
Yıllık tahmin:
56.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.48 USD
Maksimum:
126.12 USD (10.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.84% (126.12 USD)
Varlığa göre:
28.85% (335.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 280
EURJPY 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 343
EURJPY 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 2.3K
EURJPY 875
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +104.48 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +18.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -126.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 11
7.15 × 20
AFSID Group International.
İnceleme yok
2025.08.26 21:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 02:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
