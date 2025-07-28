SinyallerBölümler
Revano Azka Akhmad

AFSID Group II

Revano Azka Akhmad
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 42%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
352
Kârla kapanan işlemler:
262 (74.43%)
Zararla kapanan işlemler:
90 (25.57%)
En iyi işlem:
171.63 USD
En kötü işlem:
-28.78 USD
Brüt kâr:
807.43 USD (48 792 pips)
Brüt zarar:
-391.17 USD (38 609 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (15.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
274.37 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
93.27%
Maks. mevduat yükü:
5.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
2.17
Alış işlemleri:
145 (41.19%)
Satış işlemleri:
207 (58.81%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
1.18 USD
Ortalama kâr:
3.08 USD
Ortalama zarar:
-4.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-191.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-191.53 USD (9)
Aylık büyüme:
5.00%
Yıllık tahmin:
60.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
186.56 USD
Maksimum:
191.53 USD (19.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.06% (191.53 USD)
Varlığa göre:
10.99% (151.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 332
GBPJPY 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 403
GBPJPY 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 8.2K
GBPJPY 2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +171.63 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +15.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -191.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 11
7.15 × 20
AFSID Group International.
İnceleme yok
2025.09.19 05:10
No swaps are charged
2025.09.19 05:10
No swaps are charged
2025.09.18 13:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 21:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 02:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
