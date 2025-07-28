SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AFSID Group I
Revano Azka Akhmad

AFSID Group I

Revano Azka Akhmad
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 45%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
439
Kârla kapanan işlemler:
335 (76.30%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (23.69%)
En iyi işlem:
77.80 USD
En kötü işlem:
-19.07 USD
Brüt kâr:
742.69 USD (58 166 pips)
Brüt zarar:
-291.73 USD (36 171 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (25.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
133.86 USD (11)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
89.64%
Maks. mevduat yükü:
3.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
5.27
Alış işlemleri:
196 (44.65%)
Satış işlemleri:
243 (55.35%)
Kâr faktörü:
2.55
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
2.22 USD
Ortalama zarar:
-2.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-85.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.63 USD (7)
Aylık büyüme:
7.38%
Yıllık tahmin:
89.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71.56 USD
Maksimum:
85.63 USD (8.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.44% (85.63 USD)
Varlığa göre:
5.31% (69.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 439
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 451
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 22K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +77.80 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +25.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -85.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
Exness-Real16
10.20 × 5
AFSID Group International
İnceleme yok
2025.08.26 21:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 02:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
