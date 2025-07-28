SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ternak Akun 2 FBS
Muhammad Suryani

Ternak Akun 2 FBS

Muhammad Suryani
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 233%
FBS-Real-8
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
218
Kârla kapanan işlemler:
115 (52.75%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (47.25%)
En iyi işlem:
90.72 USD
En kötü işlem:
-7.18 USD
Brüt kâr:
867.14 USD (2 318 019 pips)
Brüt zarar:
-218.26 USD (34 375 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (228.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
228.11 USD (15)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
93.93%
Maks. mevduat yükü:
13.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
23.28
Alış işlemleri:
163 (74.77%)
Satış işlemleri:
55 (25.23%)
Kâr faktörü:
3.97
Beklenen getiri:
2.98 USD
Ortalama kâr:
7.54 USD
Ortalama zarar:
-2.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-19.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.44 USD (11)
Aylık büyüme:
12.54%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.60 USD
Maksimum:
27.87 USD (4.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.53% (12.60 USD)
Varlığa göre:
64.09% (262.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 31
USDJPY 25
GBPUSD 24
GBPJPY 21
CADJPY 20
AUDJPY 19
EURUSD 19
XAUUSD 14
ETHUSD 13
BTCUSD 12
USDCAD 11
CHFJPY 5
NZDJPY 3
XRPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 14
USDJPY 3
GBPUSD 34
GBPJPY -24
CADJPY -14
AUDJPY -1
EURUSD -33
XAUUSD 288
ETHUSD 141
BTCUSD 212
USDCAD 7
CHFJPY 13
NZDJPY 5
XRPUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 2.1K
USDJPY 411
GBPUSD 3.4K
GBPJPY -3.5K
CADJPY -2.1K
AUDJPY -71
EURUSD -3.3K
XAUUSD 21K
ETHUSD 141K
BTCUSD 2.1M
USDCAD 1K
CHFJPY 1.9K
NZDJPY 790
XRPUSD 3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +90.72 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +228.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 14
XMAU-Real 20
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 8
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 14
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.06 × 154
ILQAu-A1 Live
0.12 × 17
TrioMarkets-Live Server
0.15 × 103
ICMarkets-Live20
0.17 × 199
Tradestone-Real-1
0.20 × 5
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
FBS-Real-9
0.24 × 49
Tickmill-Live05
0.29 × 564
NPBFX-Real
0.33 × 3
163 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
akun ini hanya menggunakan indikator ichimoku, dipadukan dengan price action. tidak ada yg lebih dari itu. semoga bermanfaat
İnceleme yok
2025.09.22 05:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 04:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 11:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.24 04:16
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.07 08:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.07 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 07:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.07 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 01:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.07 01:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 14:48
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 13:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 12:47
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 10:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 03:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 15:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 16:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ternak Akun 2 FBS
Ayda 30 USD
233%
0
0
USD
927
USD
10
87%
218
52%
94%
3.97
2.98
USD
64%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.