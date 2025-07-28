Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live32 0.00 × 14 XMAU-Real 20 0.00 × 2 Pepperstone-Edge01 0.00 × 14 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 8 EGlobal-Cent5 0.00 × 4 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 FxPro.com-Real06 0.00 × 2 RoboForex-ProCent-3 0.00 × 1 XMTrading-Real 34 0.00 × 2 ICMarkets-Live01 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 14 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 Alpari-Standard3 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 3 ICMarkets-Live08 0.06 × 154 ILQAu-A1 Live 0.12 × 17 TrioMarkets-Live Server 0.15 × 103 ICMarkets-Live20 0.17 × 199 Tradestone-Real-1 0.20 × 5 Pepperstone-Edge03 0.22 × 9 FBS-Real-9 0.24 × 49 Tickmill-Live05 0.29 × 564 NPBFX-Real 0.33 × 3 163 daha fazla...