Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 FXOpen-ECN Live Server 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 2 Tickmill-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.89 × 94 ICMarkets-Live12 1.04 × 90 BlackBullMarkets-Live 1.77 × 83 N1CapitalMarkets-Live 1.95 × 98 Alpari-ECN1 3.48 × 27 ICMarketsSC-Live16 4.06 × 50 JustForex-Live 4.32 × 221 EGlobal-Cent5 4.94 × 247 ICMarkets-Live22 5.00 × 1 ICMarketsSC-Live14 5.14 × 71 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya