Muhammad Suryani

Ternak Akun 1

Muhammad Suryani
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 101%
OctaFX-Real4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
28 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (33.33%)
En iyi işlem:
91.62 USD
En kötü işlem:
-13.89 USD
Brüt kâr:
640.25 USD (688 030 pips)
Brüt zarar:
-72.37 USD (110 578 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (228.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
228.73 USD (11)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
77.64%
Maks. mevduat yükü:
21.31%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
13.39
Alış işlemleri:
30 (71.43%)
Satış işlemleri:
12 (28.57%)
Kâr faktörü:
8.85
Beklenen getiri:
13.52 USD
Ortalama kâr:
22.87 USD
Ortalama zarar:
-5.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-32.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.27 USD (5)
Aylık büyüme:
41.52%
Algo alım-satım:
30%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
42.40 USD (3.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.69% (42.40 USD)
Varlığa göre:
38.92% (438.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 11
SOLUSD 8
DOGEUSD 8
BTCUSD 7
XRPUSD 5
ETHUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 312
SOLUSD 8
DOGEUSD -7
BTCUSD 49
XRPUSD 168
ETHUSD 38
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 19K
SOLUSD 849
DOGEUSD -723
BTCUSD 486K
XRPUSD 34K
ETHUSD 38K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +91.62 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +228.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 94
ICMarkets-Live12
1.04 × 90
BlackBullMarkets-Live
1.77 × 83
N1CapitalMarkets-Live
1.95 × 98
Alpari-ECN1
3.48 × 27
ICMarketsSC-Live16
4.06 × 50
JustForex-Live
4.32 × 221
EGlobal-Cent5
4.94 × 247
ICMarkets-Live22
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
5.14 × 71
İnceleme yok
2025.09.28 00:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.27 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.27 08:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.27 02:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.27 01:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 20:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 01:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 08:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 00:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 22:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 01:56
Share of trading days is too low
2025.08.14 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 00:48
Share of trading days is too low
2025.08.14 00:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
