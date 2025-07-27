Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live2 0.00 × 3 Axi-US03-Demo 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 2 TMGM.TradeMaxAU-Demo 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 2 CPTMarketsUKLimited-Trading-Live 0.00 × 7 ICMarkets-Live16 0.00 × 2 Pepperstone-Edge03 0.00 × 5 KTM-Live 0.00 × 4 SimpleFX-LiveUK 0.00 × 1 FXDD-MT4 Live Server 7 0.00 × 2 FBS-Real 0.00 × 2 Pepperstone-Edge04 0.00 × 1 FXChoice-ECN Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live02 0.02 × 42 OrtegaCapital-Server 0.13 × 15 UniverseWheel-Live 0.29 × 7 RoboForexDE-ECN 0.29 × 7 FTT-Live 0.31 × 16 AxioryAsia-02Live 0.31 × 54 ICMarkets-Live23 0.36 × 14 RoboForexEU-ECN 0.40 × 336 SFM-Live 0.45 × 20 JFD-Live02 0.50 × 4 212 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya