SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trade Sphere Robo 114
Aleksandr Valutsa

Trade Sphere Robo 114

Aleksandr Valutsa
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
RoboForex-ECN
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
58 (71.60%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (28.40%)
En iyi işlem:
4.54 USD
En kötü işlem:
-6.19 USD
Brüt kâr:
49.20 USD (5 452 pips)
Brüt zarar:
-42.11 USD (4 305 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (5.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.37 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
4.90%
Maks. mevduat yükü:
7.14%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.53
Alış işlemleri:
60 (74.07%)
Satış işlemleri:
21 (25.93%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
0.85 USD
Ortalama zarar:
-1.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.19 USD (1)
Aylık büyüme:
-2.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.72 USD
Maksimum:
13.30 USD (12.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.28% (13.30 USD)
Varlığa göre:
4.96% (4.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 69
NZDJPY 6
NZDCHF 4
CADJPY 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -5
NZDJPY 10
NZDCHF 7
CADJPY -5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 445
NZDJPY 1.1K
NZDCHF 459
CADJPY -723
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.54 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live2
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
CPTMarketsUKLimited-Trading-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 5
KTM-Live
0.00 × 4
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
FXChoice-ECN Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.02 × 42
OrtegaCapital-Server
0.13 × 15
UniverseWheel-Live
0.29 × 7
RoboForexDE-ECN
0.29 × 7
FTT-Live
0.31 × 16
AxioryAsia-02Live
0.31 × 54
ICMarkets-Live23
0.36 × 14
RoboForexEU-ECN
0.40 × 336
SFM-Live
0.45 × 20
JFD-Live02
0.50 × 4
212 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product.


İnceleme yok
2025.10.05 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 12:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 23:40
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.08 20:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 13:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 14:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 02:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 18:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 22:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 23:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Share of trading days is too low
2025.07.27 16:00
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.27 16:00
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.27 16:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.27 16:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trade Sphere Robo 114
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
95
USD
11
100%
81
71%
5%
1.16
0.09
USD
12%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.