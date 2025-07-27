SinyallerBölümler
Ibrahim El Mchichi

EL MCHICHI IBRAHIM2

Ibrahim El Mchichi
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 69%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
97
Kârla kapanan işlemler:
49 (50.51%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (49.48%)
En iyi işlem:
98.05 USD
En kötü işlem:
-16.62 USD
Brüt kâr:
389.97 USD (13 621 pips)
Brüt zarar:
-176.58 USD (11 461 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (162.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
162.65 USD (6)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
13.91%
Maks. mevduat yükü:
46.32%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.02
Alış işlemleri:
63 (64.95%)
Satış işlemleri:
34 (35.05%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
2.20 USD
Ortalama kâr:
7.96 USD
Ortalama zarar:
-3.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-42.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.54 USD (6)
Aylık büyüme:
63.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.94 USD
Maksimum:
42.54 USD (8.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.10% (42.54 USD)
Varlığa göre:
8.99% (50.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_p 83
EURUSD_p 3
US30. 3
GBPUSD_p 2
EURCAD_p 2
XAGUSD_p 2
USCRUDE_cl 1
NQ_cl 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_p 210
EURUSD_p 3
US30. -10
GBPUSD_p -2
EURCAD_p -12
XAGUSD_p 36
USCRUDE_cl -1
NQ_cl -10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_p 4.7K
EURUSD_p 293
US30. -511
GBPUSD_p -249
EURCAD_p -1.7K
XAGUSD_p 222
USCRUDE_cl -190
NQ_cl -497
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +98.05 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +162.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

i will never stop till i win
2025.09.30 15:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 09:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 07:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 20:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 20:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 20:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
2025.09.05 10:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 13:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 02:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 10:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.27 14:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.27 14:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
