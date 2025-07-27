SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pul Mining By TraderLab
Akhmedjon Karimov

Pul Mining By TraderLab

Akhmedjon Karimov
0 inceleme
Güvenilirlik
78 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 147%
Alpari-Pro.ECN2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
230
Kârla kapanan işlemler:
170 (73.91%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (26.09%)
En iyi işlem:
918.74 USD
En kötü işlem:
-61.26 USD
Brüt kâr:
4 291.10 USD (23 167 pips)
Brüt zarar:
-634.93 USD (21 751 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (49.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 344.41 USD (13)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
66.26%
Maks. mevduat yükü:
6.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
18.86
Alış işlemleri:
113 (49.13%)
Satış işlemleri:
117 (50.87%)
Kâr faktörü:
6.76
Beklenen getiri:
15.90 USD
Ortalama kâr:
25.24 USD
Ortalama zarar:
-10.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-193.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-193.81 USD (5)
Aylık büyüme:
1.18%
Yıllık tahmin:
14.27%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
193.81 USD (2.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.78% (193.81 USD)
Varlığa göre:
15.63% (634.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 81
AUDCAD 80
AUDNZD 56
profit 13
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 102
AUDCAD 135
AUDNZD 74
profit 3.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD -762
AUDCAD 1.4K
AUDNZD 787
profit 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +918.74 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +49.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -193.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Pro.ECN2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Prime
0.00 × 2
İnceleme yok
2025.08.14 06:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 07:28
Share of trading days is too low
2025.07.27 12:54
Trading operations on the account were performed for only 81 days. This comprises 15.91% of days out of the 509 days of the signal's entire lifetime.
