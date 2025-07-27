- Büyüme
İşlemler:
218
Kârla kapanan işlemler:
163 (74.77%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (25.23%)
En iyi işlem:
82.04 USD
En kötü işlem:
-60.55 USD
Brüt kâr:
584.82 USD (31 860 pips)
Brüt zarar:
-453.60 USD (37 158 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (33.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.77 USD (11)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
66.73%
Maks. mevduat yükü:
7.20%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
101 (46.33%)
Satış işlemleri:
117 (53.67%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
3.59 USD
Ortalama zarar:
-8.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-216.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-216.24 USD (6)
Aylık büyüme:
11.61%
Yıllık tahmin:
140.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
123.16 USD
Maksimum:
216.24 USD (19.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.28% (216.24 USD)
Varlığa göre:
11.41% (114.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|218
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|131
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-5.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +82.04 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +33.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -216.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 16
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
FOG-Pacific
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 8
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 13
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
52
100%
218
74%
67%
1.28
0.60
USD
USD
21%
1:500