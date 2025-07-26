SinyallerBölümler
Handukanda Waththalage Viraj Kasun Gunarathna

MX manual SMC 1

Handukanda Waththalage Viraj Kasun Gunarathna
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 44%
Exness-MT5Real17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
228
Kârla kapanan işlemler:
118 (51.75%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (48.25%)
En iyi işlem:
30.05 USD
En kötü işlem:
-10.61 USD
Brüt kâr:
442.60 USD (33 090 pips)
Brüt zarar:
-414.00 USD (55 661 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (29.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.05 USD (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
46.02%
Maks. mevduat yükü:
93.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
120 (52.63%)
Satış işlemleri:
108 (47.37%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
3.75 USD
Ortalama zarar:
-3.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-21.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.35 USD (9)
Aylık büyüme:
23.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.91 USD
Maksimum:
43.50 USD (40.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.16% (43.50 USD)
Varlığa göre:
25.60% (9.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30m 105
EURUSDm 83
USDJPYm 20
GBPUSDm 11
US500m 6
ETHUSDm 2
BTCUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30m 3
EURUSDm 35
USDJPYm 12
GBPUSDm -4
US500m -10
ETHUSDm -6
BTCUSDm -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30m -2.6K
EURUSDm 879
USDJPYm 356
GBPUSDm 4
US500m -3.9K
ETHUSDm -3.9K
BTCUSDm -13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.05 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +29.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Manual trading with SMC
İnceleme yok
2025.09.26 17:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 16:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 21:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 11:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 13:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 21:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 10:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 09:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 19:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 18:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 15:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 14:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 18:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 15:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
