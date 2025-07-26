SinyallerBölümler
Fabio Rodrigues Pitombeira

FRPower

Fabio Rodrigues Pitombeira
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -18%
FBS-Real-7
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
542
Kârla kapanan işlemler:
185 (34.13%)
Zararla kapanan işlemler:
357 (65.87%)
En iyi işlem:
1 001.93 USD
En kötü işlem:
-484.80 USD
Brüt kâr:
13 979.66 USD (4 491 039 pips)
Brüt zarar:
-14 047.90 USD (3 982 633 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (611.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 081.59 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
86.03%
Maks. mevduat yükü:
150.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
283 (52.21%)
Satış işlemleri:
259 (47.79%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.13 USD
Ortalama kâr:
75.57 USD
Ortalama zarar:
-39.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-358.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-728.14 USD (5)
Aylık büyüme:
-7.33%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 084.78 USD
Maksimum:
3 198.77 USD (67.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.44% (3 198.01 USD)
Varlığa göre:
61.24% (406.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 168
ETHUSD 90
XAUUSD 90
EURUSD 47
US100 41
GBPUSD 21
USDJPY 20
USDCAD 12
XRPUSD 9
USDCHF 7
HK50 6
JP225 6
US30 5
NZDUSD 5
GBPAUD 4
US500 3
AUDCAD 2
XBRUSD 2
AUDUSD 2
XAGUSD 1
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 925
ETHUSD 1.3K
XAUUSD -1.9K
EURUSD -1.4K
US100 355
GBPUSD 465
USDJPY -46
USDCAD -525
XRPUSD -176
USDCHF -398
HK50 3
JP225 1.1K
US30 -76
NZDUSD -371
GBPAUD 1
US500 327
AUDCAD -152
XBRUSD 146
AUDUSD -5
XAGUSD 436
EURGBP -14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 191K
ETHUSD 396K
XAUUSD -24K
EURUSD -6.1K
US100 48K
GBPUSD 368
USDJPY 100
USDCAD -1.5K
XRPUSD -37K
USDCHF -1.2K
HK50 -39K
JP225 3.8K
US30 -32K
NZDUSD -1.7K
GBPAUD 190
US500 9.8K
AUDCAD -189
XBRUSD 118
AUDUSD 609
XAGUSD 969
EURGBP -51
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 001.93 USD
En kötü işlem: -485 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +611.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -358.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 5
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 9
Pepperstone-Edge07
0.00 × 6
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 34
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 6
Exness-Real25
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 6
Exness-Real11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 4
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 4
244 daha fazla...
Fibonacci + Estocástico = $$$

Não é robô, eu uso a ferramenta Trader Shell MT4 para abrir minhas operações.

Perfil agressivo. 3%.

İnceleme yok
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 09:09
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FRPower
Ayda 200 USD
-18%
0
0
USD
1.6K
USD
9
92%
542
34%
86%
0.99
-0.13
USD
84%
1:100
