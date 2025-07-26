- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
542
Kârla kapanan işlemler:
185 (34.13%)
Zararla kapanan işlemler:
357 (65.87%)
En iyi işlem:
1 001.93 USD
En kötü işlem:
-484.80 USD
Brüt kâr:
13 979.66 USD (4 491 039 pips)
Brüt zarar:
-14 047.90 USD (3 982 633 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (611.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 081.59 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
86.03%
Maks. mevduat yükü:
150.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
283 (52.21%)
Satış işlemleri:
259 (47.79%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.13 USD
Ortalama kâr:
75.57 USD
Ortalama zarar:
-39.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-358.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-728.14 USD (5)
Aylık büyüme:
-7.33%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 084.78 USD
Maksimum:
3 198.77 USD (67.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.44% (3 198.01 USD)
Varlığa göre:
61.24% (406.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|168
|ETHUSD
|90
|XAUUSD
|90
|EURUSD
|47
|US100
|41
|GBPUSD
|21
|USDJPY
|20
|USDCAD
|12
|XRPUSD
|9
|USDCHF
|7
|HK50
|6
|JP225
|6
|US30
|5
|NZDUSD
|5
|GBPAUD
|4
|US500
|3
|AUDCAD
|2
|XBRUSD
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|1
|EURGBP
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|925
|ETHUSD
|1.3K
|XAUUSD
|-1.9K
|EURUSD
|-1.4K
|US100
|355
|GBPUSD
|465
|USDJPY
|-46
|USDCAD
|-525
|XRPUSD
|-176
|USDCHF
|-398
|HK50
|3
|JP225
|1.1K
|US30
|-76
|NZDUSD
|-371
|GBPAUD
|1
|US500
|327
|AUDCAD
|-152
|XBRUSD
|146
|AUDUSD
|-5
|XAGUSD
|436
|EURGBP
|-14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|191K
|ETHUSD
|396K
|XAUUSD
|-24K
|EURUSD
|-6.1K
|US100
|48K
|GBPUSD
|368
|USDJPY
|100
|USDCAD
|-1.5K
|XRPUSD
|-37K
|USDCHF
|-1.2K
|HK50
|-39K
|JP225
|3.8K
|US30
|-32K
|NZDUSD
|-1.7K
|GBPAUD
|190
|US500
|9.8K
|AUDCAD
|-189
|XBRUSD
|118
|AUDUSD
|609
|XAGUSD
|969
|EURGBP
|-51
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 001.93 USD
En kötü işlem: -485 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +611.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -358.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Fibonacci + Estocástico = $$$
Não é robô, eu uso a ferramenta Trader Shell MT4 para abrir minhas operações.
Perfil agressivo. 3%.
İnceleme yok
