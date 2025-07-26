SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ZenGoldFx
Wee Ye Zhuang Wesley

ZenGoldFx

Wee Ye Zhuang Wesley
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 37 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -18%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
29 (90.62%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (9.38%)
En iyi işlem:
26.95 USD
En kötü işlem:
-209.44 USD
Brüt kâr:
415.24 USD (10 484 pips)
Brüt zarar:
-505.02 USD (8 905 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (415.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
415.24 USD (29)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
8.64%
Maks. mevduat yükü:
32.08%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
18 (56.25%)
Satış işlemleri:
14 (43.75%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-2.81 USD
Ortalama kâr:
14.32 USD
Ortalama zarar:
-168.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-295.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-295.58 USD (2)
Aylık büyüme:
11.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
295.58 USD
Maksimum:
295.58 USD (59.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.12% (295.58 USD)
Varlığa göre:
35.80% (115.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -90
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.95 USD
En kötü işlem: -209 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +415.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -295.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.24 × 185
Pepperstone-Edge04
0.27 × 33
ICMarkets-Live04
0.28 × 454
ICMarkets-Live03
0.33 × 15
ICMarkets-Live10
0.35 × 320
HFMarketsSV-Live Server 3
0.39 × 207
AdmiralMarkets-Live
0.42 × 26
TickmillUK-Live03
0.55 × 40
HFMarketsSV-Live Server
0.64 × 473
HFMarketsSV-Live Server 4
0.65 × 1664
HFMarketsSV-Live Server 5
0.66 × 1558
ICMarkets-Live06
0.73 × 130
ICMarkets-Live17
0.81 × 27
ICMarkets-Live18
1.14 × 7
RoboForex-ECN
1.29 × 48
Exness-Real4
1.50 × 20
GBEbrokers-Live
2.00 × 2
RoboForex-Pro
2.44 × 140
Exness-Real2
2.46 × 105
25 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.02 19:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 19:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 19:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 17:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 16:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 11:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.29 16:21
Share of trading days is too low
2025.07.29 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 15:21
Share of trading days is too low
2025.07.29 15:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.26 15:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 15:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 15:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

