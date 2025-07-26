- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
29 (90.62%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (9.38%)
En iyi işlem:
26.95 USD
En kötü işlem:
-209.44 USD
Brüt kâr:
415.24 USD (10 484 pips)
Brüt zarar:
-505.02 USD (8 905 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (415.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
415.24 USD (29)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
8.64%
Maks. mevduat yükü:
32.08%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
18 (56.25%)
Satış işlemleri:
14 (43.75%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-2.81 USD
Ortalama kâr:
14.32 USD
Ortalama zarar:
-168.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-295.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-295.58 USD (2)
Aylık büyüme:
11.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
295.58 USD
Maksimum:
295.58 USD (59.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.12% (295.58 USD)
Varlığa göre:
35.80% (115.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-90
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.95 USD
En kötü işlem: -209 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +415.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -295.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.24 × 185
|
Pepperstone-Edge04
|0.27 × 33
|
ICMarkets-Live04
|0.28 × 454
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 15
|
ICMarkets-Live10
|0.35 × 320
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.39 × 207
|
AdmiralMarkets-Live
|0.42 × 26
|
TickmillUK-Live03
|0.55 × 40
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.64 × 473
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.65 × 1664
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.66 × 1558
|
ICMarkets-Live06
|0.73 × 130
|
ICMarkets-Live17
|0.81 × 27
|
ICMarkets-Live18
|1.14 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.29 × 48
|
Exness-Real4
|1.50 × 20
|
GBEbrokers-Live
|2.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 140
|
Exness-Real2
|2.46 × 105
