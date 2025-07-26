- Büyüme
İşlemler:
421
Kârla kapanan işlemler:
318 (75.53%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (24.47%)
En iyi işlem:
16.84 USD
En kötü işlem:
-8.59 USD
Brüt kâr:
490.42 USD (42 411 pips)
Brüt zarar:
-218.73 USD (26 154 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (21.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.15 USD (25)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
44.59%
Maks. mevduat yükü:
7.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
6.53
Alış işlemleri:
246 (58.43%)
Satış işlemleri:
175 (41.57%)
Kâr faktörü:
2.24
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
1.54 USD
Ortalama zarar:
-2.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-41.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.54 USD (10)
Aylık büyüme:
12.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
41.61 USD (3.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.65% (41.84 USD)
Varlığa göre:
14.20% (155.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|152
|NZDJPY
|87
|GBPCAD
|56
|EURUSD
|51
|AUDUSD
|32
|USDCHF
|25
|AUDNZD
|11
|EURGBP
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|118
|NZDJPY
|50
|GBPCAD
|31
|EURUSD
|30
|AUDUSD
|18
|USDCHF
|15
|AUDNZD
|6
|EURGBP
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|7.3K
|NZDJPY
|2.1K
|GBPCAD
|29
|EURUSD
|2.9K
|AUDUSD
|1.5K
|USDCHF
|1.3K
|AUDNZD
|901
|EURGBP
|311
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.84 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +21.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 14
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
ICTrading-MT5-4
|0.34 × 38
|
Exness-MT5Real7
|0.37 × 19
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 13
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
ICMarkets-MT5
|0.91 × 11
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
BCS5-Real
|1.08 × 38
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.21 × 449
|
RoboForex-ECN
|1.27 × 15557
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.27 × 51
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.49 × 578
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 4
