Shanker Manokaran

AGE Pro

Shanker Manokaran
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
421
Kârla kapanan işlemler:
318 (75.53%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (24.47%)
En iyi işlem:
16.84 USD
En kötü işlem:
-8.59 USD
Brüt kâr:
490.42 USD (42 411 pips)
Brüt zarar:
-218.73 USD (26 154 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (21.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.15 USD (25)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
44.59%
Maks. mevduat yükü:
7.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
6.53
Alış işlemleri:
246 (58.43%)
Satış işlemleri:
175 (41.57%)
Kâr faktörü:
2.24
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
1.54 USD
Ortalama zarar:
-2.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-41.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.54 USD (10)
Aylık büyüme:
12.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
41.61 USD (3.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.65% (41.84 USD)
Varlığa göre:
14.20% (155.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 152
NZDJPY 87
GBPCAD 56
EURUSD 51
AUDUSD 32
USDCHF 25
AUDNZD 11
EURGBP 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 118
NZDJPY 50
GBPCAD 31
EURUSD 30
AUDUSD 18
USDCHF 15
AUDNZD 6
EURGBP 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 7.3K
NZDJPY 2.1K
GBPCAD 29
EURUSD 2.9K
AUDUSD 1.5K
USDCHF 1.3K
AUDNZD 901
EURGBP 311
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.84 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +21.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
ICTrading-MT5-4
0.34 × 38
Exness-MT5Real7
0.37 × 19
FusionMarkets-Live
0.38 × 13
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
ICMarkets-MT5
0.91 × 11
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
BCS5-Real
1.08 × 38
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-4
1.21 × 449
RoboForex-ECN
1.27 × 15557
ICMarketsEU-MT5-2
1.27 × 51
ICMarketsSC-MT5-2
1.49 × 578
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
Exness-MT5Real28
2.00 × 4
46 daha fazla...
AGE Pro MT5 EA

https://www.mql5.com/en/market/product/144042

AGE Pro MT5 Indicator

https://www.mql5.com/en/market/product/144789


İnceleme yok
2025.07.31 00:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.29 09:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 00:12
Share of trading days is too low
2025.07.28 00:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.27 23:12
Share of trading days is too low
2025.07.27 23:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.26 13:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 13:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 13:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.26 13:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.26 13:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
