Xin Tan

AKDDIOEIQ

Xin Tan
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 343%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
68 (75.55%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (24.44%)
En iyi işlem:
47.58 USD
En kötü işlem:
-36.78 USD
Brüt kâr:
472.90 USD (42 640 pips)
Brüt zarar:
-265.62 USD (25 741 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (53.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
76.92 USD (2)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
91.24%
Maks. mevduat yükü:
25.34%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.64
Alış işlemleri:
46 (51.11%)
Satış işlemleri:
44 (48.89%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
2.30 USD
Ortalama kâr:
6.95 USD
Ortalama zarar:
-12.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-30.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.78 USD (1)
Aylık büyüme:
30.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
36.78 USD (21.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.39% (34.76 USD)
Varlığa göre:
35.59% (47.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 45
GBPCAD# 35
GBPUSD# 4
GBPJPY# 3
EURGBP# 2
CADJPY# 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 177
GBPCAD# 24
GBPUSD# -1
GBPJPY# 7
EURGBP# 0
CADJPY# 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 18K
GBPCAD# -1.4K
GBPUSD# -57
GBPJPY# 964
EURGBP# -262
CADJPY# 27
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.58 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +53.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.06 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 22:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 05:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.20 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 14:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 17:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 17:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 16:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 14:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 22:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 21:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 16:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.