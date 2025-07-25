SinyallerBölümler
Mohammad Omar Faruqe Mohammad Billal Hossain

Sahida25

Mohammad Omar Faruqe Mohammad Billal Hossain
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
KamaCapital-server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
349
Kârla kapanan işlemler:
194 (55.58%)
Zararla kapanan işlemler:
155 (44.41%)
En iyi işlem:
121.50 USD
En kötü işlem:
-191.92 USD
Brüt kâr:
2 991.28 USD (251 952 pips)
Brüt zarar:
-2 213.13 USD (133 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (236.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
236.75 USD (14)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
89.22%
Maks. mevduat yükü:
12.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
226 (64.76%)
Satış işlemleri:
123 (35.24%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
2.23 USD
Ortalama kâr:
15.42 USD
Ortalama zarar:
-14.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-148.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-484.54 USD (9)
Aylık büyüme:
-4.78%
Yıllık tahmin:
-58.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
68.32 USD
Maksimum:
954.12 USD (12.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.53% (948.32 USD)
Varlığa göre:
10.95% (753.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 126
USOIL 101
UKOIL 61
USDMXN 20
USDCHF 10
GBPUSD 7
EURMXN 7
US30.U25 3
UT100 3
USOIL.U25 2
USDSEK 2
USOIL.Q25 1
USDJPY 1
EURUSD 1
USDCAD 1
GBPSEK 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -445
USOIL 722
UKOIL 501
USDMXN 4
USDCHF 6
GBPUSD -15
EURMXN 14
US30.U25 6
UT100 -7
USOIL.U25 -2
USDSEK -2
USOIL.Q25 16
USDJPY -3
EURUSD 9
USDCAD 0
GBPSEK 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -36K
USOIL 23K
UKOIL 18K
USDMXN 30K
USDCHF 713
GBPUSD -1.5K
EURMXN 17K
US30.U25 11K
UT100 -6.5K
USOIL.U25 -197
USDSEK -1.5K
USOIL.Q25 1.6K
USDJPY -371
EURUSD 45
USDCAD 19
GBPSEK 778
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +121.50 USD
En kötü işlem: -192 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +236.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -148.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KamaCapital-server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.24 23:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 19:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 11:13
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.49% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 18:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 14:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
