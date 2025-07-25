- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
624
Kârla kapanan işlemler:
462 (74.03%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (25.96%)
En iyi işlem:
544.59 USD
En kötü işlem:
-1 076.70 USD
Brüt kâr:
22 118.49 USD (88 802 pips)
Brüt zarar:
-17 862.91 USD (87 488 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (1 000.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 312.14 USD (12)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
99.36%
Maks. mevduat yükü:
35.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
155
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.49
Alış işlemleri:
311 (49.84%)
Satış işlemleri:
313 (50.16%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
6.82 USD
Ortalama kâr:
47.88 USD
Ortalama zarar:
-110.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-255.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 316.18 USD (3)
Aylık büyüme:
18.95%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 928.85 USD
Maksimum:
2 864.56 USD (19.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.67% (2 864.56 USD)
Varlığa göre:
36.17% (4 459.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|244
|GBPUSD
|58
|AUDCAD
|53
|US30
|39
|EURAUD
|32
|EURUSD
|24
|AUDUSD
|22
|USDCAD
|22
|EURGBP
|20
|USDJPY
|17
|US500
|16
|US100
|15
|USDCHF
|14
|EURCAD
|12
|NZDUSD
|11
|GBPCAD
|11
|EURCHF
|8
|CADCHF
|4
|CHFJPY
|1
|AUDNZD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-429
|GBPUSD
|1.2K
|AUDCAD
|-2.5K
|US30
|505
|EURAUD
|-1.2K
|EURUSD
|2.1K
|AUDUSD
|23
|USDCAD
|1.2K
|EURGBP
|1.3K
|USDJPY
|800
|US500
|312
|US100
|-433
|USDCHF
|534
|EURCAD
|674
|NZDUSD
|-13
|GBPCAD
|437
|EURCHF
|448
|CADCHF
|-17
|CHFJPY
|-404
|AUDNZD
|-355
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.4K
|GBPUSD
|1.2K
|AUDCAD
|-13K
|US30
|10K
|EURAUD
|-2.8K
|EURUSD
|5.5K
|AUDUSD
|1.5K
|USDCAD
|3.4K
|EURGBP
|3.7K
|USDJPY
|1.7K
|US500
|615
|US100
|-8.7K
|USDCHF
|621
|EURCAD
|2.5K
|NZDUSD
|130
|GBPCAD
|266
|EURCHF
|274
|CADCHF
|-16
|CHFJPY
|-2.7K
|AUDNZD
|-1.4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +544.59 USD
En kötü işlem: -1 077 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 000.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -255.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok