Zicheng Liao

High Risk

Zicheng Liao
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 44%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
624
Kârla kapanan işlemler:
462 (74.03%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (25.96%)
En iyi işlem:
544.59 USD
En kötü işlem:
-1 076.70 USD
Brüt kâr:
22 118.49 USD (88 802 pips)
Brüt zarar:
-17 862.91 USD (87 488 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (1 000.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 312.14 USD (12)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
99.36%
Maks. mevduat yükü:
35.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
155
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.49
Alış işlemleri:
311 (49.84%)
Satış işlemleri:
313 (50.16%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
6.82 USD
Ortalama kâr:
47.88 USD
Ortalama zarar:
-110.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-255.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 316.18 USD (3)
Aylık büyüme:
18.95%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 928.85 USD
Maksimum:
2 864.56 USD (19.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.67% (2 864.56 USD)
Varlığa göre:
36.17% (4 459.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 244
GBPUSD 58
AUDCAD 53
US30 39
EURAUD 32
EURUSD 24
AUDUSD 22
USDCAD 22
EURGBP 20
USDJPY 17
US500 16
US100 15
USDCHF 14
EURCAD 12
NZDUSD 11
GBPCAD 11
EURCHF 8
CADCHF 4
CHFJPY 1
AUDNZD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -429
GBPUSD 1.2K
AUDCAD -2.5K
US30 505
EURAUD -1.2K
EURUSD 2.1K
AUDUSD 23
USDCAD 1.2K
EURGBP 1.3K
USDJPY 800
US500 312
US100 -433
USDCHF 534
EURCAD 674
NZDUSD -13
GBPCAD 437
EURCHF 448
CADCHF -17
CHFJPY -404
AUDNZD -355
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1.4K
GBPUSD 1.2K
AUDCAD -13K
US30 10K
EURAUD -2.8K
EURUSD 5.5K
AUDUSD 1.5K
USDCAD 3.4K
EURGBP 3.7K
USDJPY 1.7K
US500 615
US100 -8.7K
USDCHF 621
EURCAD 2.5K
NZDUSD 130
GBPCAD 266
EURCHF 274
CADCHF -16
CHFJPY -2.7K
AUDNZD -1.4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +544.59 USD
En kötü işlem: -1 077 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 000.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -255.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.26 18:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 01:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 23:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
