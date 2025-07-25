SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Thunder Breathing 4th
Dany Wardiyanto

Thunder Breathing 4th

Dany Wardiyanto
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -41%
FBS-Real-7
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 840
Kârla kapanan işlemler:
1 872 (65.91%)
Zararla kapanan işlemler:
968 (34.08%)
En iyi işlem:
40.19 USD
En kötü işlem:
-790.22 USD
Brüt kâr:
4 014.17 USD (400 615 pips)
Brüt zarar:
-6 105.09 USD (516 557 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (241.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.94 USD (41)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
66.62%
Maks. mevduat yükü:
16.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
220
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.87
Alış işlemleri:
1 086 (38.24%)
Satış işlemleri:
1 754 (61.76%)
Kâr faktörü:
0.66
Beklenen getiri:
-0.74 USD
Ortalama kâr:
2.14 USD
Ortalama zarar:
-6.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
54 (-1 093.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 093.41 USD (54)
Aylık büyüme:
-15.05%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 392.15 USD
Maksimum:
2 392.15 USD (47.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.46% (2 391.98 USD)
Varlığa göre:
36.51% (1 365.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2839
archived 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.3K
archived -790
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -116K
archived 0
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.19 USD
En kötü işlem: -790 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 54
Maksimum ardışık kâr: +241.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 093.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
"Kaminari no kokyū"

-the breathing of thunder is very similar to the volatility of gold
-This EA only for gold
-Logic Non Martingale
-HFT mode with SL each entry [hidden]
-Inbox for more detail


İnceleme yok
2025.09.23 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 14:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 06:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 23:12
Share of trading days is too low
2025.07.27 23:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.27 23:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.27 23:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.25 08:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 08:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 08:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.25 08:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.25 08:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Thunder Breathing 4th
Ayda 30 USD
-41%
0
0
USD
2.9K
USD
13
99%
2 840
65%
67%
0.65
-0.74
USD
47%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.