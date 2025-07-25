- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 840
Kârla kapanan işlemler:
1 872 (65.91%)
Zararla kapanan işlemler:
968 (34.08%)
En iyi işlem:
40.19 USD
En kötü işlem:
-790.22 USD
Brüt kâr:
4 014.17 USD (400 615 pips)
Brüt zarar:
-6 105.09 USD (516 557 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (241.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.94 USD (41)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
66.62%
Maks. mevduat yükü:
16.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
220
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.87
Alış işlemleri:
1 086 (38.24%)
Satış işlemleri:
1 754 (61.76%)
Kâr faktörü:
0.66
Beklenen getiri:
-0.74 USD
Ortalama kâr:
2.14 USD
Ortalama zarar:
-6.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
54 (-1 093.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 093.41 USD (54)
Aylık büyüme:
-15.05%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 392.15 USD
Maksimum:
2 392.15 USD (47.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.46% (2 391.98 USD)
Varlığa göre:
36.51% (1 365.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2839
|archived
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1.3K
|archived
|-790
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-116K
|archived
|0
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.19 USD
En kötü işlem: -790 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 54
Maksimum ardışık kâr: +241.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 093.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
"Kaminari no kokyū"
-the breathing of thunder is very similar to the volatility of gold
-This EA only for gold
-Logic Non Martingale
-HFT mode with SL each entry [hidden]
-Inbox for more detail
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-41%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
13
99%
2 840
65%
67%
0.65
-0.74
USD
USD
47%
1:500