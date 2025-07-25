- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
268
Kârla kapanan işlemler:
185 (69.02%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (30.97%)
En iyi işlem:
182.96 USD
En kötü işlem:
-54.99 USD
Brüt kâr:
3 207.29 USD (29 412 pips)
Brüt zarar:
-1 402.86 USD (15 313 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (283.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
297.98 USD (13)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
61.96%
Maks. mevduat yükü:
20.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
11.50
Alış işlemleri:
125 (46.64%)
Satış işlemleri:
143 (53.36%)
Kâr faktörü:
2.29
Beklenen getiri:
6.73 USD
Ortalama kâr:
17.34 USD
Ortalama zarar:
-16.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-130.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-156.96 USD (4)
Aylık büyüme:
25.03%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
156.96 USD (8.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.79% (156.96 USD)
Varlığa göre:
30.05% (856.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|EURUSD
|35
|GBPUSD
|27
|AUDUSD
|20
|NZDUSD
|18
|GBPAUD
|17
|NZDCAD
|17
|USDCHF
|17
|AUDCHF
|15
|EURGBP
|14
|CADCHF
|12
|GBPCHF
|12
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|35
|EURUSD
|295
|GBPUSD
|264
|AUDUSD
|161
|NZDUSD
|156
|GBPAUD
|192
|NZDCAD
|125
|USDCHF
|132
|AUDCHF
|114
|EURGBP
|123
|CADCHF
|96
|GBPCHF
|112
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|970
|EURUSD
|1.7K
|GBPUSD
|2.1K
|AUDUSD
|1.5K
|NZDUSD
|1K
|GBPAUD
|3.4K
|NZDCAD
|1.5K
|USDCHF
|-155
|AUDCHF
|661
|EURGBP
|685
|CADCHF
|200
|GBPCHF
|587
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +182.96 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +283.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -130.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 2
|
AltairInc-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.21 × 94
|
FusionMarkets-Live
|0.66 × 241
|
Valutrades-Real-HK
|0.73 × 60
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.26 × 72
|
FPMarkets-Live2
|1.40 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|1.50 × 30
|
Exness-Real
|1.98 × 42
|
SwitchMarkets-Real
|2.00 × 3
|
PurpleTradingSC-02Demo
|2.15 × 13
|
TradingProInternational-Live 2
|3.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|3.00 × 5
|
Tradeview-Live
|3.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live31
|4.20 × 25
|
FXPIG-LIVE
|4.33 × 18
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|5.00 × 12
|
RoboForex-ProCent-7
|5.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|5.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live04
|5.46 × 237
|
IronFXBM-Real9
|6.13 × 16
|
Coinexx-Demo
|7.50 × 6
To ignore July result due to some extraordinary gain on 11 July. Expected monthly return 20-30% of capital.
Due to Martingale strategy which is risky, do consider withdrawing profit to protect capital.
Stop loss at 40% Equity
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
130%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
12
76%
268
69%
62%
2.28
6.73
USD
USD
30%
1:500