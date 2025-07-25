SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / X 2
Kok Chye Ong

X 2

Kok Chye Ong
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 130%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
268
Kârla kapanan işlemler:
185 (69.02%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (30.97%)
En iyi işlem:
182.96 USD
En kötü işlem:
-54.99 USD
Brüt kâr:
3 207.29 USD (29 412 pips)
Brüt zarar:
-1 402.86 USD (15 313 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (283.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
297.98 USD (13)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
61.96%
Maks. mevduat yükü:
20.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
11.50
Alış işlemleri:
125 (46.64%)
Satış işlemleri:
143 (53.36%)
Kâr faktörü:
2.29
Beklenen getiri:
6.73 USD
Ortalama kâr:
17.34 USD
Ortalama zarar:
-16.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-130.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-156.96 USD (4)
Aylık büyüme:
25.03%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
156.96 USD (8.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.79% (156.96 USD)
Varlığa göre:
30.05% (856.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 64
EURUSD 35
GBPUSD 27
AUDUSD 20
NZDUSD 18
GBPAUD 17
NZDCAD 17
USDCHF 17
AUDCHF 15
EURGBP 14
CADCHF 12
GBPCHF 12
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 35
EURUSD 295
GBPUSD 264
AUDUSD 161
NZDUSD 156
GBPAUD 192
NZDCAD 125
USDCHF 132
AUDCHF 114
EURGBP 123
CADCHF 96
GBPCHF 112
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 970
EURUSD 1.7K
GBPUSD 2.1K
AUDUSD 1.5K
NZDUSD 1K
GBPAUD 3.4K
NZDCAD 1.5K
USDCHF -155
AUDCHF 661
EURGBP 685
CADCHF 200
GBPCHF 587
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +182.96 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +283.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -130.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AlgoGlobal-Real
0.00 × 2
AltairInc-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.21 × 94
FusionMarkets-Live
0.66 × 241
Valutrades-Real-HK
0.73 × 60
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 3
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.26 × 72
FPMarkets-Live2
1.40 × 5
FusionMarkets-Live 2
1.50 × 30
Exness-Real
1.98 × 42
SwitchMarkets-Real
2.00 × 3
PurpleTradingSC-02Demo
2.15 × 13
TradingProInternational-Live 2
3.00 × 1
ForexChief-DirectFX
3.00 × 5
Tradeview-Live
3.83 × 12
ICMarketsSC-Live31
4.20 × 25
FXPIG-LIVE
4.33 × 18
BroctagonPrimeMarkets-Live
5.00 × 12
RoboForex-ProCent-7
5.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
5.43 × 7
ICMarketsSC-Live04
5.46 × 237
IronFXBM-Real9
6.13 × 16
Coinexx-Demo
7.50 × 6
9 daha fazla...
To ignore July result due to some extraordinary gain on 11 July. Expected monthly return 20-30% of capital.

Due to Martingale strategy which is risky, do consider withdrawing profit to protect capital.

Stop loss at 40% Equity

İnceleme yok
2025.09.19 02:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 18:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 18:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 08:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.10 02:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 10:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 17:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 11:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.29 11:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 02:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
X 2
Ayda 30 USD
130%
0
0
USD
3.4K
USD
12
76%
268
69%
62%
2.28
6.73
USD
30%
1:500
