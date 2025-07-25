SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Thunder Breathing 3rd
Dany Wardiyanto

Thunder Breathing 3rd

Dany Wardiyanto
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 474
Kârla kapanan işlemler:
957 (64.92%)
Zararla kapanan işlemler:
517 (35.07%)
En iyi işlem:
26.88 USD
En kötü işlem:
-183.69 USD
Brüt kâr:
4 010.44 USD (400 978 pips)
Brüt zarar:
-3 924.57 USD (367 331 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (21.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
176.50 USD (9)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
57.01%
Maks. mevduat yükü:
6.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
205
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
959 (65.06%)
Satış işlemleri:
515 (34.94%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.06 USD
Ortalama kâr:
4.19 USD
Ortalama zarar:
-7.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-339.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-339.33 USD (10)
Aylık büyüme:
2.88%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
368.97 USD
Maksimum:
456.03 USD (8.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.96% (456.03 USD)
Varlığa göre:
7.04% (346.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1473
archived 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 270
archived -184
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 34K
archived 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.88 USD
En kötü işlem: -184 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +21.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -339.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 daha fazla...
"Kaminari no kokyū"

-the breathing of thunder is very similar to the volatility of gold
-This EA only for gold
-Logic Non Martingale
-HFT mode with SL each entry [hidden]
-Inbox for more detail


İnceleme yok
2025.09.23 10:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 04:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 10:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 06:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.25 02:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.25 02:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
