- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 474
Kârla kapanan işlemler:
957 (64.92%)
Zararla kapanan işlemler:
517 (35.07%)
En iyi işlem:
26.88 USD
En kötü işlem:
-183.69 USD
Brüt kâr:
4 010.44 USD (400 978 pips)
Brüt zarar:
-3 924.57 USD (367 331 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (21.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
176.50 USD (9)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
57.01%
Maks. mevduat yükü:
6.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
205
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
959 (65.06%)
Satış işlemleri:
515 (34.94%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.06 USD
Ortalama kâr:
4.19 USD
Ortalama zarar:
-7.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-339.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-339.33 USD (10)
Aylık büyüme:
2.88%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
368.97 USD
Maksimum:
456.03 USD (8.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.96% (456.03 USD)
Varlığa göre:
7.04% (346.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1473
|archived
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|270
|archived
|-184
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|34K
|archived
|0
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.88 USD
En kötü işlem: -184 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +21.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -339.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
"Kaminari no kokyū"
-the breathing of thunder is very similar to the volatility of gold
-This EA only for gold
-Logic Non Martingale
-HFT mode with SL each entry [hidden]
-Inbox for more detail
-the breathing of thunder is very similar to the volatility of gold
-This EA only for gold
-Logic Non Martingale
-HFT mode with SL each entry [hidden]
-Inbox for more detail
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
13
99%
1 474
64%
57%
1.02
0.06
USD
USD
9%
1:500