Daniel Santiago

Fintech Trade

Daniel Santiago
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 26%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
106
Kârla kapanan işlemler:
84 (79.24%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (20.75%)
En iyi işlem:
1 471.86 USD
En kötü işlem:
-347.06 USD
Brüt kâr:
19 960.08 USD (87 412 pips)
Brüt zarar:
-1 555.22 USD (5 770 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (7 594.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 594.99 USD (24)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
91.07%
Maks. mevduat yükü:
11.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
32.35
Alış işlemleri:
80 (75.47%)
Satış işlemleri:
26 (24.53%)
Kâr faktörü:
12.83
Beklenen getiri:
173.63 USD
Ortalama kâr:
237.62 USD
Ortalama zarar:
-70.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-173.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-528.96 USD (3)
Aylık büyüme:
3.62%
Yıllık tahmin:
43.91%
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.50 USD
Maksimum:
568.86 USD (1.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.78% (540.16 USD)
Varlığa göre:
2.81% (2 448.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY! 100
GBPUSD! 4
EURUSD! 2
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY! 18K
GBPUSD! 76
EURUSD! -80
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY! 82K
GBPUSD! 555
EURUSD! -502
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 471.86 USD
En kötü işlem: -347 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +7 594.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -173.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.com-Live 536" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I'm a US trader and am bound to rules such as FIFO, no hedging, 1:100 leverage, etc.  Due to that, I need significant capital for my risk management and profits to be successful.

I'm a swing trader and may hold positions for weeks as needed.  I average into my trades and may hold multiple trades.  I'm laser focused on USDJPY.

İnceleme yok
2025.09.25 21:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 09:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 21:32
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.14 06:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 07:07
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
