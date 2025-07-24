- Büyüme
İşlemler:
106
Kârla kapanan işlemler:
84 (79.24%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (20.75%)
En iyi işlem:
1 471.86 USD
En kötü işlem:
-347.06 USD
Brüt kâr:
19 960.08 USD (87 412 pips)
Brüt zarar:
-1 555.22 USD (5 770 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (7 594.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 594.99 USD (24)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
91.07%
Maks. mevduat yükü:
11.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
32.35
Alış işlemleri:
80 (75.47%)
Satış işlemleri:
26 (24.53%)
Kâr faktörü:
12.83
Beklenen getiri:
173.63 USD
Ortalama kâr:
237.62 USD
Ortalama zarar:
-70.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-173.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-528.96 USD (3)
Aylık büyüme:
3.62%
Yıllık tahmin:
43.91%
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.50 USD
Maksimum:
568.86 USD (1.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.78% (540.16 USD)
Varlığa göre:
2.81% (2 448.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY!
|100
|GBPUSD!
|4
|EURUSD!
|2
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY!
|18K
|GBPUSD!
|76
|EURUSD!
|-80
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY!
|82K
|GBPUSD!
|555
|EURUSD!
|-502
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
En iyi işlem: +1 471.86 USD
En kötü işlem: -347 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +7 594.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -173.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.com-Live 536" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
I'm a US trader and am bound to rules such as FIFO, no hedging, 1:100 leverage, etc. Due to that, I need significant capital for my risk management and profits to be successful.
I'm a swing trader and may hold positions for weeks as needed. I average into my trades and may hold multiple trades. I'm laser focused on USDJPY.
