İşlemler:
243
Kârla kapanan işlemler:
133 (54.73%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (45.27%)
En iyi işlem:
341.76 USD
En kötü işlem:
-256.00 USD
Brüt kâr:
1 490.73 USD (37 794 pips)
Brüt zarar:
-1 242.30 USD (38 570 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (34.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
343.28 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
85.04%
Maks. mevduat yükü:
12.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.62
Alış işlemleri:
75 (30.86%)
Satış işlemleri:
168 (69.14%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
11.21 USD
Ortalama zarar:
-11.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-396.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-396.03 USD (7)
Aylık büyüme:
3.65%
Yıllık tahmin:
44.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
189.30 USD
Maksimum:
402.13 USD (52.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.29% (402.13 USD)
Varlığa göre:
8.19% (57.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|243
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|248
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-776
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +341.76 USD
En kötü işlem: -256 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +34.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -396.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NomoTrade-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Sin riesgo - no hay feria.
İnceleme yok
