İşlemler:
165
Kârla kapanan işlemler:
136 (82.42%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (17.58%)
En iyi işlem:
77.17 USD
En kötü işlem:
-62.23 USD
Brüt kâr:
1 725.43 USD (49 676 pips)
Brüt zarar:
-481.43 USD (13 038 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (372.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
372.40 USD (21)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
89.19%
Maks. mevduat yükü:
8.93%
En son işlem:
18 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
6.07
Alış işlemleri:
77 (46.67%)
Satış işlemleri:
88 (53.33%)
Kâr faktörü:
3.58
Beklenen getiri:
7.54 USD
Ortalama kâr:
12.69 USD
Ortalama zarar:
-16.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-203.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-203.22 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.33 USD
Maksimum:
205.04 USD (10.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.12% (204.55 USD)
Varlığa göre:
45.79% (495.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|165
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|37K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +77.17 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +372.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -203.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 165
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
Tickmill-Live
|5.13 × 71
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
Earnex-Trade
|6.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.85 × 184
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
|
Ava-Real 1-MT5
|9.49 × 162
|
XMGlobal-MT5 12
|10.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 39 USD
164%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
57
0%
165
82%
89%
3.58
7.54
USD
USD
46%
1:500