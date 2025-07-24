SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GOLDUS3011561726
Jason Ng Ming Xian

GOLDUS3011561726

Jason Ng Ming Xian
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 043
Kârla kapanan işlemler:
865 (82.93%)
Zararla kapanan işlemler:
178 (17.07%)
En iyi işlem:
11.88 USD
En kötü işlem:
-45.45 USD
Brüt kâr:
639.30 USD (460 326 pips)
Brüt zarar:
-825.61 USD (992 986 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
187 (82.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.13 USD (187)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
36.66%
Maks. mevduat yükü:
11.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
87
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
453 (43.43%)
Satış işlemleri:
590 (56.57%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
0.74 USD
Ortalama zarar:
-4.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
49 (-338.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-338.41 USD (49)
Aylık büyüme:
21.24%
Yıllık tahmin:
257.66%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
295.80 USD
Maksimum:
463.30 USD (161.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.12% (463.02 USD)
Varlığa göre:
15.52% (91.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 642
BTCUSD 127
USDJPY 97
GBPUSD 74
EURJPY 49
GBPJPY 39
USDCHF 9
US30 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -210
BTCUSD -53
USDJPY 40
GBPUSD 41
EURJPY 14
GBPJPY -2
USDCHF 9
US30 -25
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -14K
BTCUSD -532K
USDJPY 7.6K
GBPUSD 4.8K
EURJPY 2.8K
GBPJPY 1.2K
USDCHF 802
US30 -4.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.88 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 187
Maksimum ardışık kayıp: 49
Maksimum ardışık kâr: +82.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -338.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
itexsys-Platform
0.20 × 5
Exness-MT5Real10
0.21 × 14
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 36
OxSecurities-Live
0.75 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.19 × 16
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
ICMarketsSC-MT5-2
1.58 × 11288
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.74 × 345
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
81 daha fazla...
2025.09.23 08:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 18:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 19:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 21:16
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 11:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 02:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 21:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 09:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 01:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 23:27
Share of trading days is too low
2025.07.24 22:27
Share of trading days is too low
2025.07.24 21:27
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.24 20:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.24 17:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 15:13
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 5.71% of days out of the 35 days of the signal's entire lifetime.
