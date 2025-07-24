- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 043
Kârla kapanan işlemler:
865 (82.93%)
Zararla kapanan işlemler:
178 (17.07%)
En iyi işlem:
11.88 USD
En kötü işlem:
-45.45 USD
Brüt kâr:
639.30 USD (460 326 pips)
Brüt zarar:
-825.61 USD (992 986 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
187 (82.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.13 USD (187)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
36.66%
Maks. mevduat yükü:
11.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
87
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
453 (43.43%)
Satış işlemleri:
590 (56.57%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
0.74 USD
Ortalama zarar:
-4.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
49 (-338.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-338.41 USD (49)
Aylık büyüme:
21.24%
Yıllık tahmin:
257.66%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
295.80 USD
Maksimum:
463.30 USD (161.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.12% (463.02 USD)
Varlığa göre:
15.52% (91.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|642
|BTCUSD
|127
|USDJPY
|97
|GBPUSD
|74
|EURJPY
|49
|GBPJPY
|39
|USDCHF
|9
|US30
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-210
|BTCUSD
|-53
|USDJPY
|40
|GBPUSD
|41
|EURJPY
|14
|GBPJPY
|-2
|USDCHF
|9
|US30
|-25
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-14K
|BTCUSD
|-532K
|USDJPY
|7.6K
|GBPUSD
|4.8K
|EURJPY
|2.8K
|GBPJPY
|1.2K
|USDCHF
|802
|US30
|-4.1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.88 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 187
Maksimum ardışık kayıp: 49
Maksimum ardışık kâr: +82.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -338.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
itexsys-Platform
|0.20 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.21 × 14
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 36
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.19 × 16
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.58 × 11288
|
Exness-MT5Real11
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.74 × 345
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
combo
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
USD
602
USD
USD
12
99%
1 043
82%
37%
0.77
-0.18
USD
USD
16%
1:500