Quang Hoan To

To Hoan

Quang Hoan To
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 43%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
97
Kârla kapanan işlemler:
78 (80.41%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (19.59%)
En iyi işlem:
81.29 USD
En kötü işlem:
-213.15 USD
Brüt kâr:
954.21 USD (2 723 724 pips)
Brüt zarar:
-470.51 USD (515 972 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (224.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
224.36 USD (17)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
86.53%
Maks. mevduat yükü:
35.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.26
Alış işlemleri:
62 (63.92%)
Satış işlemleri:
35 (36.08%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
4.99 USD
Ortalama kâr:
12.23 USD
Ortalama zarar:
-24.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-53.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-213.89 USD (2)
Aylık büyüme:
15.57%
Algo alım-satım:
30%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
214.11 USD (13.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.38% (214.21 USD)
Varlığa göre:
46.39% (624.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 40
NZDCAD 19
GBPUSD 12
XAUUSD 11
XTIUSD 9
AUDCAD 3
AUDUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 443
NZDCAD 34
GBPUSD -203
XAUUSD 61
XTIUSD 136
AUDCAD 4
AUDUSD 10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 2.2M
NZDCAD 1.4K
GBPUSD -2.9K
XAUUSD 3.2K
XTIUSD 255
AUDCAD 381
AUDUSD 515
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +81.29 USD
En kötü işlem: -213 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +224.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.13 × 8
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
itexsys-Platform
1.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.48 × 8800
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
Opogroup-Server1
1.79 × 28
ICMarketsSC-MT5
1.95 × 283
FxPro-MT5 Live02
1.96 × 49
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.04 × 522
Axiory-Live
2.31 × 275
Chúng tôi quản lý tài khoản của bạn cả ngày lẫn đêm để bạn nhận lại lợi nhuận mà bạn đã đầu tư cho tôi. Phương pháp này được gọi là phương pháp không can thiệp, trong đó người khác sẽ thực hiện giao dịch thay bạn.
İnceleme yok
2025.09.26 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 22:04
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 02:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 21:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 02:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 22:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 21:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 14:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
