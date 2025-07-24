SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TRADE100MIFTAH
Wibowo Pratomo

TRADE100MIFTAH

Wibowo Pratomo
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -33%
MaxrichGroup-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
85 (91.39%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (8.60%)
En iyi işlem:
89.24 USD
En kötü işlem:
-392.49 USD
Brüt kâr:
679.44 USD (21 658 pips)
Brüt zarar:
-1 269.41 USD (125 771 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (383.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
383.65 USD (42)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
69.35%
Maks. mevduat yükü:
6.70%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.48
Alış işlemleri:
62 (66.67%)
Satış işlemleri:
31 (33.33%)
Kâr faktörü:
0.54
Beklenen getiri:
-6.34 USD
Ortalama kâr:
7.99 USD
Ortalama zarar:
-158.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-766.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-766.81 USD (2)
Aylık büyüme:
-43.55%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
592.45 USD
Maksimum:
1 219.45 USD (39.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.58% (1 219.45 USD)
Varlığa göre:
72.19% (1 088.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -590
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -104K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +89.24 USD
En kötü işlem: -392 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +383.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -766.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 14:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 02:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 15:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 12:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TRADE100MIFTAH
Ayda 30 USD
-33%
0
0
USD
0
USD
19
0%
93
91%
69%
0.53
-6.34
USD
72%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.