- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
39 (39.39%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (60.61%)
En iyi işlem:
11.40 USD
En kötü işlem:
-7.40 USD
Brüt kâr:
191.30 USD (4 171 pips)
Brüt zarar:
-238.42 USD (4 357 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (14.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.72 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
8.90%
Maks. mevduat yükü:
22.75%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
54 (54.55%)
Satış işlemleri:
45 (45.45%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.48 USD
Ortalama kâr:
4.91 USD
Ortalama zarar:
-3.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-32.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.17 USD (9)
Aylık büyüme:
-5.64%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.37 USD
Maksimum:
92.57 USD (38.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.36% (92.71 USD)
Varlığa göre:
1.93% (6.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|56
|EURUSD
|27
|USDCAD
|13
|USDCHF
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDJPY
|1
|EURUSD
|-33
|USDCAD
|-15
|USDCHF
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDJPY
|751
|EURUSD
|-686
|USDCAD
|-331
|USDCHF
|80
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.40 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +14.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|1.05 × 186
|
Exness-MT5Real7
|1.32 × 650
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|3.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
XMGlobal-MT5 4
|5.49 × 35
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-8%
0
0
USD
USD
303
USD
USD
9
71%
99
39%
9%
0.80
-0.48
USD
USD
24%
1:500