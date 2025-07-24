SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Breakout and Pullback
Nguyen Gia Bao Le

Breakout and Pullback

Nguyen Gia Bao Le
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -8%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
39 (39.39%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (60.61%)
En iyi işlem:
11.40 USD
En kötü işlem:
-7.40 USD
Brüt kâr:
191.30 USD (4 171 pips)
Brüt zarar:
-238.42 USD (4 357 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (14.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.72 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
8.90%
Maks. mevduat yükü:
22.75%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
54 (54.55%)
Satış işlemleri:
45 (45.45%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.48 USD
Ortalama kâr:
4.91 USD
Ortalama zarar:
-3.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-32.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.17 USD (9)
Aylık büyüme:
-5.64%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.37 USD
Maksimum:
92.57 USD (38.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.36% (92.71 USD)
Varlığa göre:
1.93% (6.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDJPY 56
EURUSD 27
USDCAD 13
USDCHF 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDJPY 1
EURUSD -33
USDCAD -15
USDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDJPY 751
EURUSD -686
USDCAD -331
USDCHF 80
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.40 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +14.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
1.05 × 186
Exness-MT5Real7
1.32 × 650
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real8
3.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
XMGlobal-MT5 4
5.49 × 35
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
VTMarkets-Live
15.67 × 3
İnceleme yok
2025.09.05 06:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 13:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 12:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.03 23:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 01:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 12:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.07.24 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.24 10:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.