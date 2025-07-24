SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NTRon 2000
Konstantin Freize

NTRon 2000

Konstantin Freize
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 61%
Weltrade-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
23 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1 170.96 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
10 365.06 USD (81 874 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
23 (10 365.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 365.06 USD (23)
Sharpe oranı:
5.31
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
13 (56.52%)
Satış işlemleri:
10 (43.48%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
450.65 USD
Ortalama kâr:
450.65 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
29.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 82K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 170.96 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +10 365.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.28 11:24
Share of trading days is too low
2025.09.28 10:25
Share of trading days is too low
2025.09.26 09:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 09:42
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 15.83% of days out of the 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 19:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 11:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 07:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 10:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.24 10:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.24 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
