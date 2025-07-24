SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Zihans Signal
Hassan Zihan

Zihans Signal

Hassan Zihan
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -10%
Exness-MT5Real6
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
18 (41.86%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (58.14%)
En iyi işlem:
45.30 USD
En kötü işlem:
-24.40 USD
Brüt kâr:
334.87 USD (9 811 pips)
Brüt zarar:
-464.38 USD (7 003 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (78.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.71 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
41.47%
Maks. mevduat yükü:
14.26%
En son işlem:
32 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
16 (37.21%)
Satış işlemleri:
27 (62.79%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-3.01 USD
Ortalama kâr:
18.60 USD
Ortalama zarar:
-18.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-209.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-209.86 USD (12)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
146.51 USD
Maksimum:
248.19 USD (41.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.47% (248.19 USD)
Varlığa göre:
3.70% (34.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 22
GBPUSD 17
USDJPY 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -53
GBPUSD -23
USDJPY -54
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.2K
GBPUSD 2.5K
USDJPY -835
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.30 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +78.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -209.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.13 × 87
HFMarketsGlobal-Live1
0.23 × 98
Exness-MT5Real6
0.62 × 255
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 3
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.78 × 454
XMGlobal-MT5
4.00 × 8
RoboForex-Pro
5.83 × 384
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Coming soon
İnceleme yok
2025.09.26 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 13:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.30 02:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 01:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 00:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 10:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.28 05:24
Share of trading days is too low
2025.07.28 05:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.28 05:24
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.28 05:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.28 04:24
Share of trading days is too low
2025.07.28 04:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.28 04:24
High risk of negative slippage when copying deals
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Zihans Signal
Ayda 30 USD
-10%
0
0
USD
450
USD
5
88%
43
41%
41%
0.72
-3.01
USD
21%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.