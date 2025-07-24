- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
18 (41.86%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (58.14%)
En iyi işlem:
45.30 USD
En kötü işlem:
-24.40 USD
Brüt kâr:
334.87 USD (9 811 pips)
Brüt zarar:
-464.38 USD (7 003 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (78.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.71 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
41.47%
Maks. mevduat yükü:
14.26%
En son işlem:
32 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
16 (37.21%)
Satış işlemleri:
27 (62.79%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-3.01 USD
Ortalama kâr:
18.60 USD
Ortalama zarar:
-18.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-209.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-209.86 USD (12)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
146.51 USD
Maksimum:
248.19 USD (41.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.47% (248.19 USD)
Varlığa göre:
3.70% (34.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|17
|USDJPY
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-53
|GBPUSD
|-23
|USDJPY
|-54
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|2.5K
|USDJPY
|-835
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.30 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +78.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -209.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.13 × 87
|
HFMarketsGlobal-Live1
|0.23 × 98
|
Exness-MT5Real6
|0.62 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.78 × 454
|
XMGlobal-MT5
|4.00 × 8
|
RoboForex-Pro
|5.83 × 384
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
