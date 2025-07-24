Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 4 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 4 itexsys-Platform 0.00 × 2 Exness-MT5Real7 0.13 × 87 HFMarketsGlobal-Live1 0.23 × 98 Exness-MT5Real6 0.62 × 255 BlackBullMarkets-Live 2.00 × 3 Exness-MT5Real18 2.00 × 1 Exness-MT5Real15 2.78 × 454 XMGlobal-MT5 4.00 × 8 RoboForex-Pro 5.83 × 384 TitanFX-MT5-01 7.43 × 14 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya