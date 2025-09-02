- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
201
Kârla kapanan işlemler:
201 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
283.50 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
9 522.26 USD (43 693 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
201 (9 522.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 522.26 USD (201)
Sharpe oranı:
1.29
Alım-satım etkinliği:
69.79%
Maks. mevduat yükü:
1.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
125 (62.19%)
Satış işlemleri:
76 (37.81%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
47.37 USD
Ortalama kâr:
47.37 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.51%
Yıllık tahmin:
18.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
29.75% (4 778.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.sv
|9.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.sv
|44K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +283.50 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 201
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +9 522.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TrijayaPratamaFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
*Persentasi Sinyal - Tujuan: Menggantikan gaji bulanan Anda dalam 5 tahun*
✍️ Tujuan Sinyal Sinyal trading ini sangat realistis dan menjamin profit setiap bulan:
Filosofi Perdagangan👑
-Fokus Modal *$1.000 mulai dari yang paling stabil hingga Anda memiliki $100.000*
-Penggunaan lot yang sangat ketat dan 100% saran dari saya sebagai penyedia sinyal
-❌ Tanpa Martingale
❌ Tanpa kerugian
✅ Scalping yang konsisten +2 poin
✅ memiliki ketahanan dana hingga 10.000 pip
*Dengarkan saran terbaik saya*
✍️ Membutuhkan $1.000 untuk mengikuti sinyal ini
✍️ Ikuti sinyal ini selama 3 bulan untuk hasil yang jelas
✍️ Tidak ada intervensi selain sinyal lainnya
✍️ Sinyal ini dapat tumbuh secara konsisten 1-5% setiap bulan dengan kemenangan 99%
✍️Tidak ada keraguan tentang sinyal ini
✍️100% terpercaya dan dapat diandalkan, jangan ragu.
👑Selamat bertransaksi
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
116%
1
616
USD
USD
16K
USD
USD
52
0%
201
100%
70%
n/a
47.37
USD
USD
30%
1:100
This signal provider does not handle a SL protocol. I just blew my account in less than three weeks because one position when the opposite direction. The majority of trades (13 in 3 weeks) where positive, but just one trade with no SL blew the account.
I could not copy because the surfix is different. But the trader was really nice to me with mails.Thank you!