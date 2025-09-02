SinyallerBölümler
Wibowo Pratomo

TomDgreat

Wibowo Pratomo
2 inceleme
Güvenilirlik
52 hafta
1 / 616 USD
büyüme başlangıcı: 2024 116%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
201
Kârla kapanan işlemler:
201 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
283.50 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
9 522.26 USD (43 693 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
201 (9 522.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 522.26 USD (201)
Sharpe oranı:
1.29
Alım-satım etkinliği:
69.79%
Maks. mevduat yükü:
1.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
125 (62.19%)
Satış işlemleri:
76 (37.81%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
47.37 USD
Ortalama kâr:
47.37 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.51%
Yıllık tahmin:
18.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
29.75% (4 778.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.sv 201
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.sv 9.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.sv 44K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +283.50 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 201
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +9 522.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TrijayaPratamaFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

*Persentasi Sinyal - Tujuan: Menggantikan gaji bulanan Anda dalam 5 tahun*
 ✍️ Tujuan Sinyal Sinyal trading ini sangat realistis dan menjamin profit setiap bulan: 

Filosofi Perdagangan👑

 -Fokus Modal *$1.000 mulai dari yang paling stabil hingga Anda memiliki $100.000*

 -Penggunaan lot yang sangat ketat dan 100% saran dari saya sebagai penyedia sinyal 
-❌ Tanpa Martingale
 ❌ Tanpa kerugian
 ✅ Scalping yang konsisten +2 poin 
 ✅ memiliki ketahanan dana hingga 10.000 pip 


*Dengarkan saran terbaik saya*
 ✍️ Membutuhkan $1.000 untuk mengikuti sinyal ini 
✍️ Ikuti sinyal ini selama 3 bulan untuk hasil yang jelas 
✍️ Tidak ada intervensi selain sinyal lainnya 
✍️ Sinyal ini dapat tumbuh secara konsisten 1-5% setiap bulan dengan kemenangan 99% 
✍️Tidak ada keraguan tentang sinyal ini 
✍️100% terpercaya dan dapat diandalkan, jangan ragu. 
👑Selamat bertransaksi
Ortalama derecelendirme:
Cantaclaro
185
Cantaclaro 2025.09.02 17:25 
 

This signal provider does not handle a SL protocol. I just blew my account in less than three weeks because one position when the opposite direction. The majority of trades (13 in 3 weeks) where positive, but just one trade with no SL blew the account.

shino1486
232
shino1486 2025.08.11 14:13 
 

I could not copy because the surfix is different. But the trader was really nice to me with mails.Thank you!

2025.09.25 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 05:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 04:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 14:50
No swaps are charged
2025.08.22 14:50
No swaps are charged
2025.08.21 03:52
No swaps are charged on the signal account
