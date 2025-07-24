- Büyüme
İşlemler:
231
Kârla kapanan işlemler:
196 (84.84%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (15.15%)
En iyi işlem:
234.00 USD
En kötü işlem:
-242.61 USD
Brüt kâr:
3 434.34 USD (4 627 793 pips)
Brüt zarar:
-1 628.71 USD (2 676 538 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (470.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
559.92 USD (5)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
45.15%
Maks. mevduat yükü:
50.14%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
5.61
Alış işlemleri:
167 (72.29%)
Satış işlemleri:
64 (27.71%)
Kâr faktörü:
2.11
Beklenen getiri:
7.82 USD
Ortalama kâr:
17.52 USD
Ortalama zarar:
-46.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-293.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-293.07 USD (3)
Aylık büyüme:
22.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
321.80 USD (24.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.21% (321.80 USD)
Varlığa göre:
35.95% (294.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|179
|ETHUSD
|47
|XAUUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|857
|ETHUSD
|900
|XAUUSD
|49
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|1.8M
|ETHUSD
|113K
|XAUUSD
|9.8K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
