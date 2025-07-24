SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AI Trading Crypto
Yonggang Shang

AI Trading Crypto

Yonggang Shang
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 208%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
231
Kârla kapanan işlemler:
196 (84.84%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (15.15%)
En iyi işlem:
234.00 USD
En kötü işlem:
-242.61 USD
Brüt kâr:
3 434.34 USD (4 627 793 pips)
Brüt zarar:
-1 628.71 USD (2 676 538 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (470.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
559.92 USD (5)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
45.15%
Maks. mevduat yükü:
50.14%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
5.61
Alış işlemleri:
167 (72.29%)
Satış işlemleri:
64 (27.71%)
Kâr faktörü:
2.11
Beklenen getiri:
7.82 USD
Ortalama kâr:
17.52 USD
Ortalama zarar:
-46.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-293.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-293.07 USD (3)
Aylık büyüme:
22.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
321.80 USD (24.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.21% (321.80 USD)
Varlığa göre:
35.95% (294.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 179
ETHUSD 47
XAUUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 857
ETHUSD 900
XAUUSD 49
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 1.8M
ETHUSD 113K
XAUUSD 9.8K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +234.00 USD
En kötü işlem: -243 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +470.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -293.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
63 daha fazla...
BTC, ETH, AI Trading
İnceleme yok
2025.09.14 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 23:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.14 13:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.14 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 06:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 14:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.13 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.09 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.09 06:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 14:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 01:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.24 01:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AI Trading Crypto
Ayda 999 USD
208%
0
0
USD
2.6K
USD
10
0%
231
84%
45%
2.10
7.82
USD
36%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.