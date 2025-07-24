- Büyüme
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
26 (96.29%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (3.70%)
En iyi işlem:
546.00 USD
En kötü işlem:
-38.40 USD
Brüt kâr:
7 756.00 USD (28 237 pips)
Brüt zarar:
-38.40 USD (192 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (5 015.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 015.20 USD (15)
Sharpe oranı:
2.03
Alım-satım etkinliği:
38.27%
Maks. mevduat yükü:
5.45%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
200.98
Alış işlemleri:
27 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
201.98
Beklenen getiri:
285.84 USD
Ortalama kâr:
298.31 USD
Ortalama zarar:
-38.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-38.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.40 USD (1)
Aylık büyüme:
4.22%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
38.40 USD (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.06% (38.40 USD)
Varlığa göre:
3.75% (2 270.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|28K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +546.00 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5 015.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 16
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
13%
0
0
USD
USD
68K
USD
USD
10
100%
27
96%
38%
201.97
285.84
USD
USD
4%
1:200