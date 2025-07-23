SinyallerBölümler
Raphael Akinkunmi

Dominion PIPS

Raphael Akinkunmi
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 75 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 244%
LiteFinanceVC-Live-06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
124
Kârla kapanan işlemler:
107 (86.29%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (13.71%)
En iyi işlem:
28.38 USD
En kötü işlem:
-35.39 USD
Brüt kâr:
403.25 USD (13 987 pips)
Brüt zarar:
-88.49 USD (2 372 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (159.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
159.51 USD (50)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
33.25%
Maks. mevduat yükü:
68.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
8.89
Alış işlemleri:
77 (62.10%)
Satış işlemleri:
47 (37.90%)
Kâr faktörü:
4.56
Beklenen getiri:
2.54 USD
Ortalama kâr:
3.77 USD
Ortalama zarar:
-5.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-12.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.39 USD (1)
Aylık büyüme:
52.99%
Algo alım-satım:
16%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
35.39 USD (19.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.37% (35.39 USD)
Varlığa göre:
41.71% (4.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY_k 36
GBPUSD_k 17
EURUSD_k 17
GBPJPY_k 16
CHFJPY_k 12
AUDUSD_k 5
EURJPY_k 3
EURCAD_k 3
USDCHF_k 3
NZDJPY_k 2
CADJPY_k 2
AUDCAD_k 2
NZDUSD_k 2
XAUUSD_k 1
EURCHF_k 1
USDCAD_k 1
AUDJPY_k 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY_k 103
GBPUSD_k 21
EURUSD_k 11
GBPJPY_k 55
CHFJPY_k 78
AUDUSD_k 4
EURJPY_k 5
EURCAD_k 4
USDCHF_k 5
NZDJPY_k 7
CADJPY_k 7
AUDCAD_k 2
NZDUSD_k 1
XAUUSD_k 2
EURCHF_k 6
USDCAD_k 0
AUDJPY_k 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY_k 4.5K
GBPUSD_k 618
EURUSD_k 301
GBPJPY_k 1.9K
CHFJPY_k 2.6K
AUDUSD_k 130
EURJPY_k 332
EURCAD_k 330
USDCHF_k 122
NZDJPY_k 201
CADJPY_k 210
AUDCAD_k 73
NZDUSD_k 67
XAUUSD_k 42
EURCHF_k 92
USDCAD_k 9
AUDJPY_k 188
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.38 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +159.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Signal at best
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 05:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 01:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 06:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 22:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 00:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.17 23:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 16:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
