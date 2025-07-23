SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ronin47 7e Gold Since July 2025
Mohd Azlan Md Nor

Ronin47 7e Gold Since July 2025

Mohd Azlan Md Nor
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 94%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
41 362
Kârla kapanan işlemler:
28 353 (68.54%)
Zararla kapanan işlemler:
13 009 (31.45%)
En iyi işlem:
14 008.35 USD
En kötü işlem:
-1 360.92 USD
Brüt kâr:
202 590.95 USD (2 588 935 pips)
Brüt zarar:
-120 643.31 USD (3 473 501 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
85 (46.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18 526.75 USD (40)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
63.37%
Maks. mevduat yükü:
127.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4577
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
3.48
Alış işlemleri:
21 037 (50.86%)
Satış işlemleri:
20 325 (49.14%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
1.98 USD
Ortalama kâr:
7.15 USD
Ortalama zarar:
-9.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
87 (-23 561.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23 561.87 USD (87)
Aylık büyüme:
30.95%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
23 561.87 USD (15.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.30% (23 561.87 USD)
Varlığa göre:
50.60% (58 731.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 41361
archived 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 68K
archived 14K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -885K
archived 0
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14 008.35 USD
En kötü işlem: -1 361 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 87
Maksimum ardışık kâr: +46.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -23 561.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 daha fazla...
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 7e Gold Since July 2025

Trade On XAUUSD Only 


İnceleme yok
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 13:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.23 23:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.23 23:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
