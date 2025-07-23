- Büyüme
İşlemler:
41 362
Kârla kapanan işlemler:
28 353 (68.54%)
Zararla kapanan işlemler:
13 009 (31.45%)
En iyi işlem:
14 008.35 USD
En kötü işlem:
-1 360.92 USD
Brüt kâr:
202 590.95 USD (2 588 935 pips)
Brüt zarar:
-120 643.31 USD (3 473 501 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
85 (46.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18 526.75 USD (40)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
63.37%
Maks. mevduat yükü:
127.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4577
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
3.48
Alış işlemleri:
21 037 (50.86%)
Satış işlemleri:
20 325 (49.14%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
1.98 USD
Ortalama kâr:
7.15 USD
Ortalama zarar:
-9.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
87 (-23 561.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23 561.87 USD (87)
Aylık büyüme:
30.95%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
23 561.87 USD (15.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.30% (23 561.87 USD)
Varlığa göre:
50.60% (58 731.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41361
|archived
|1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|68K
|archived
|14K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-885K
|archived
|0
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14 008.35 USD
En kötü işlem: -1 361 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 87
Maksimum ardışık kâr: +46.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -23 561.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 7e Gold Since July 2025
Trade On XAUUSD Only
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
94%
0
0
USD
USD
142K
USD
USD
13
99%
41 362
68%
63%
1.67
1.98
USD
USD
51%
1:500