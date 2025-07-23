SinyallerBölümler
Matthias Ernst Weeber

Naxos

Matthias Ernst Weeber
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 199 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 337
Kârla kapanan işlemler:
9 848 (95.26%)
Zararla kapanan işlemler:
489 (4.73%)
En iyi işlem:
46.43 EUR
En kötü işlem:
-294.81 EUR
Brüt kâr:
7 560.67 EUR (10 868 197 pips)
Brüt zarar:
-2 014.80 EUR (2 328 384 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1109 (671.73 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
671.73 EUR (1109)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
15.29%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2730
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
3.60
Alış işlemleri:
8 927 (86.36%)
Satış işlemleri:
1 410 (13.64%)
Kâr faktörü:
3.75
Beklenen getiri:
0.54 EUR
Ortalama kâr:
0.77 EUR
Ortalama zarar:
-4.12 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-1 538.89 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 538.89 EUR (20)
Aylık büyüme:
4.52%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
1 538.89 EUR (14.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.05% (1 538.89 EUR)
Varlığa göre:
6.23% (787.98 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USOUSD 1326
UKOUSD 1171
US2000.r 1086
NAS100.r 1061
SP500.r 954
DJ30.r 819
DJ30ft.r 556
NAS100ft.r 430
SP500ft.r 371
JPN225ft.r 363
USDCHF 289
GER40ft.r 289
HK50ft.r 235
EURUSD 145
BTCBCH 97
USDSEK 82
CADCHF 76
AUDCHF 73
BTCLTC 73
BTCETH 72
NZDCHF 68
FRA40ft.r 59
USDJPY 56
CHINA50ft.r 51
UK100ft.r 49
USDDKK 43
EURCHF 43
AUDCAD 42
EU50.r 41
USDCAD 33
GAS-C 32
NZDJPY 32
GBPCHF 27
USDZAR 27
EURTRY 21
CADJPY 17
USDCNH 16
USDSGD 16
GBPCAD 15
GBPJPY 14
AUDJPY 13
AUDCNH 11
GBPSGD 11
USDMXN 10
GASOIL-C 8
USDTRY 7
AUDNZD 3
USDX.r 2
ETHBCH 1
VIX.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USOUSD 902
UKOUSD 743
US2000.r 369
NAS100.r 840
SP500.r 1.5K
DJ30.r 626
DJ30ft.r 400
NAS100ft.r 137
SP500ft.r 367
JPN225ft.r 172
USDCHF 260
GER40ft.r 75
HK50ft.r 104
EURUSD 138
BTCBCH -1.7K
USDSEK 51
CADCHF 47
AUDCHF 48
BTCLTC 77
BTCETH 59
NZDCHF 45
FRA40ft.r 7
USDJPY 46
CHINA50ft.r 13
UK100ft.r 6
USDDKK 22
EURCHF 27
AUDCAD 25
EU50.r 14
USDCAD 16
GAS-C 652
NZDJPY 16
GBPCHF 26
USDZAR 22
EURTRY -76
CADJPY 11
USDCNH 9
USDSGD 7
GBPCAD 13
GBPJPY 16
AUDJPY 8
AUDCNH 8
GBPSGD 9
USDMXN 5
GASOIL-C 189
USDTRY 2
AUDNZD 0
USDX.r 1
ETHBCH 1
VIX.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USOUSD 160K
UKOUSD 151K
US2000.r 120K
NAS100.r 1.9M
SP500.r 363K
DJ30.r 2.7M
DJ30ft.r 1.1M
NAS100ft.r 534K
SP500ft.r 122K
JPN225ft.r 925K
USDCHF 19K
GER40ft.r 397K
HK50ft.r 424K
EURUSD 13K
BTCBCH -198K
USDSEK 48K
CADCHF 3.6K
AUDCHF 3.4K
BTCLTC 73K
BTCETH 14K
NZDCHF 3.1K
FRA40ft.r 49K
USDJPY 6.6K
CHINA50ft.r 9.1K
UK100ft.r 47K
USDDKK 14K
EURCHF 1.9K
AUDCAD 3.5K
EU50.r 13K
USDCAD 1.9K
GAS-C 1.1K
NZDJPY 2.4K
GBPCHF 2K
USDZAR 39K
EURTRY -461K
CADJPY 1.7K
USDCNH 6K
USDSGD 889
GBPCAD 1.8K
GBPJPY 2.4K
AUDJPY 1.1K
AUDCNH 5.7K
GBPSGD 1.2K
USDMXN 9K
GASOIL-C 1.8K
USDTRY -33K
AUDNZD 37
USDX.r 557
ETHBCH 189
VIX.r 79
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.43 EUR
En kötü işlem: -295 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1109
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +671.73 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 538.89 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

- Indices futures and Commodities

- short- / mid- / longterm

- Suggested Minimum Invest > 10000 $

İnceleme yok
2025.09.30 19:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 19:37
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 19:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 19:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.23 19:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
