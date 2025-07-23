- Büyüme
İşlemler:
10 337
Kârla kapanan işlemler:
9 848 (95.26%)
Zararla kapanan işlemler:
489 (4.73%)
En iyi işlem:
46.43 EUR
En kötü işlem:
-294.81 EUR
Brüt kâr:
7 560.67 EUR (10 868 197 pips)
Brüt zarar:
-2 014.80 EUR (2 328 384 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1109 (671.73 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
671.73 EUR (1109)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
15.29%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2730
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
3.60
Alış işlemleri:
8 927 (86.36%)
Satış işlemleri:
1 410 (13.64%)
Kâr faktörü:
3.75
Beklenen getiri:
0.54 EUR
Ortalama kâr:
0.77 EUR
Ortalama zarar:
-4.12 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-1 538.89 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 538.89 EUR (20)
Aylık büyüme:
4.52%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
1 538.89 EUR (14.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.05% (1 538.89 EUR)
Varlığa göre:
6.23% (787.98 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USOUSD
|1326
|UKOUSD
|1171
|US2000.r
|1086
|NAS100.r
|1061
|SP500.r
|954
|DJ30.r
|819
|DJ30ft.r
|556
|NAS100ft.r
|430
|SP500ft.r
|371
|JPN225ft.r
|363
|USDCHF
|289
|GER40ft.r
|289
|HK50ft.r
|235
|EURUSD
|145
|BTCBCH
|97
|USDSEK
|82
|CADCHF
|76
|AUDCHF
|73
|BTCLTC
|73
|BTCETH
|72
|NZDCHF
|68
|FRA40ft.r
|59
|USDJPY
|56
|CHINA50ft.r
|51
|UK100ft.r
|49
|USDDKK
|43
|EURCHF
|43
|AUDCAD
|42
|EU50.r
|41
|USDCAD
|33
|GAS-C
|32
|NZDJPY
|32
|GBPCHF
|27
|USDZAR
|27
|EURTRY
|21
|CADJPY
|17
|USDCNH
|16
|USDSGD
|16
|GBPCAD
|15
|GBPJPY
|14
|AUDJPY
|13
|AUDCNH
|11
|GBPSGD
|11
|USDMXN
|10
|GASOIL-C
|8
|USDTRY
|7
|AUDNZD
|3
|USDX.r
|2
|ETHBCH
|1
|VIX.r
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USOUSD
|902
|UKOUSD
|743
|US2000.r
|369
|NAS100.r
|840
|SP500.r
|1.5K
|DJ30.r
|626
|DJ30ft.r
|400
|NAS100ft.r
|137
|SP500ft.r
|367
|JPN225ft.r
|172
|USDCHF
|260
|GER40ft.r
|75
|HK50ft.r
|104
|EURUSD
|138
|BTCBCH
|-1.7K
|USDSEK
|51
|CADCHF
|47
|AUDCHF
|48
|BTCLTC
|77
|BTCETH
|59
|NZDCHF
|45
|FRA40ft.r
|7
|USDJPY
|46
|CHINA50ft.r
|13
|UK100ft.r
|6
|USDDKK
|22
|EURCHF
|27
|AUDCAD
|25
|EU50.r
|14
|USDCAD
|16
|GAS-C
|652
|NZDJPY
|16
|GBPCHF
|26
|USDZAR
|22
|EURTRY
|-76
|CADJPY
|11
|USDCNH
|9
|USDSGD
|7
|GBPCAD
|13
|GBPJPY
|16
|AUDJPY
|8
|AUDCNH
|8
|GBPSGD
|9
|USDMXN
|5
|GASOIL-C
|189
|USDTRY
|2
|AUDNZD
|0
|USDX.r
|1
|ETHBCH
|1
|VIX.r
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USOUSD
|160K
|UKOUSD
|151K
|US2000.r
|120K
|NAS100.r
|1.9M
|SP500.r
|363K
|DJ30.r
|2.7M
|DJ30ft.r
|1.1M
|NAS100ft.r
|534K
|SP500ft.r
|122K
|JPN225ft.r
|925K
|USDCHF
|19K
|GER40ft.r
|397K
|HK50ft.r
|424K
|EURUSD
|13K
|BTCBCH
|-198K
|USDSEK
|48K
|CADCHF
|3.6K
|AUDCHF
|3.4K
|BTCLTC
|73K
|BTCETH
|14K
|NZDCHF
|3.1K
|FRA40ft.r
|49K
|USDJPY
|6.6K
|CHINA50ft.r
|9.1K
|UK100ft.r
|47K
|USDDKK
|14K
|EURCHF
|1.9K
|AUDCAD
|3.5K
|EU50.r
|13K
|USDCAD
|1.9K
|GAS-C
|1.1K
|NZDJPY
|2.4K
|GBPCHF
|2K
|USDZAR
|39K
|EURTRY
|-461K
|CADJPY
|1.7K
|USDCNH
|6K
|USDSGD
|889
|GBPCAD
|1.8K
|GBPJPY
|2.4K
|AUDJPY
|1.1K
|AUDCNH
|5.7K
|GBPSGD
|1.2K
|USDMXN
|9K
|GASOIL-C
|1.8K
|USDTRY
|-33K
|AUDNZD
|37
|USDX.r
|557
|ETHBCH
|189
|VIX.r
|79
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
En iyi işlem: +46.43 EUR
En kötü işlem: -295 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1109
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +671.73 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 538.89 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
