Helisson Barbosa De Oliveira

Hshow

Helisson Barbosa De Oliveira
0 inceleme
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -69%
Exness-MT5Real11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 310
Kârla kapanan işlemler:
1 167 (89.08%)
Zararla kapanan işlemler:
143 (10.92%)
En iyi işlem:
618.07 USD
En kötü işlem:
-1 508.17 USD
Brüt kâr:
17 081.96 USD (3 516 894 pips)
Brüt zarar:
-12 896.61 USD (1 860 837 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
92 (1 326.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 711.74 USD (53)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
92.07%
Maks. mevduat yükü:
116.56%
En son işlem:
50 dakika önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
893 (68.17%)
Satış işlemleri:
417 (31.83%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
3.19 USD
Ortalama kâr:
14.64 USD
Ortalama zarar:
-90.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-73.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 007.23 USD (8)
Aylık büyüme:
653.07%
Yıllık tahmin:
7 923.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
893.84 USD
Maksimum:
9 370.51 USD (109.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.06% (9 370.51 USD)
Varlığa göre:
95.85% (4 075.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 337
USDJPYm 109
GBPJPYm 108
EURJPYm 103
BTCUSDm 90
USOILm 67
AUDJPYm 58
NZDJPYm 51
CADJPYm 47
EURUSDm 45
CHFJPYm 41
NZDUSDm 26
AUDUSDm 22
GBPUSDm 22
GBPNZDm 19
USDCHFm 17
EURNZDm 16
AUDNZDm 16
GBPAUDm 15
GBPCADm 13
NZDCADm 11
EURAUDm 11
USDCADm 10
EURCADm 10
AUDCADm 9
GBPCHFm 7
EURGBPm 7
NZDCHFm 6
AUDCHFm 6
EURCHFm 4
CADCHFm 4
USDZARm 2
BTCXAUm 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm -718
USDJPYm 189
GBPJPYm 464
EURJPYm 52
BTCUSDm 2.1K
USOILm 1.8K
AUDJPYm 19
NZDJPYm 71
CADJPYm -11
EURUSDm -56
CHFJPYm 31
NZDUSDm 9
AUDUSDm 13
GBPUSDm 142
GBPNZDm -12
USDCHFm -49
EURNZDm 29
AUDNZDm 3
GBPAUDm 31
GBPCADm -29
NZDCADm 18
EURAUDm 6
USDCADm 16
EURCADm 19
AUDCADm -3
GBPCHFm -7
EURGBPm 4
NZDCHFm -2
AUDCHFm 6
EURCHFm 0
CADCHFm 3
USDZARm 2
BTCXAUm 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 111K
USDJPYm 7.9K
GBPJPYm 19K
EURJPYm 5.5K
BTCUSDm 1.5M
USOILm 18K
AUDJPYm 2.9K
NZDJPYm 3K
CADJPYm -1K
EURUSDm 2.9K
CHFJPYm -2.2K
NZDUSDm -524
AUDUSDm 580
GBPUSDm 2.9K
GBPNZDm -1.7K
USDCHFm -5.4K
EURNZDm 1.8K
AUDNZDm -700
GBPAUDm 1.9K
GBPCADm -4.2K
NZDCADm 912
EURAUDm 250
USDCADm 1.1K
EURCADm 1.3K
AUDCADm -374
GBPCHFm -588
EURGBPm -489
NZDCHFm 286
AUDCHFm 492
EURCHFm -36
CADCHFm 249
USDZARm 4.8K
BTCXAUm 3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +618.07 USD
En kötü işlem: -1 508 USD
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 326.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -73.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.03 19:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 20:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 16:29
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 11:40
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 01:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 20:45
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 18:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 16:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
