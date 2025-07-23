SinyallerBölümler
Leonardo David Da Silva Santos De

Fundo 18k

Leonardo David Da Silva Santos De
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 7%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
149
Kârla kapanan işlemler:
113 (75.83%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (24.16%)
En iyi işlem:
53.26 USD
En kötü işlem:
-48.67 USD
Brüt kâr:
1 134.12 USD (20 327 pips)
Brüt zarar:
-490.66 USD (8 837 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (95.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
98.31 USD (6)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.35%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
8.23
Alış işlemleri:
93 (62.42%)
Satış işlemleri:
56 (37.58%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
4.32 USD
Ortalama kâr:
10.04 USD
Ortalama zarar:
-13.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-78.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.20 USD (3)
Aylık büyüme:
4.40%
Yıllık tahmin:
54.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
78.20 USD (0.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.43% (78.20 USD)
Varlığa göre:
43.47% (1 051.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.s 57
NZDCAD.s 54
AUDNZD.s 38
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.s 197
NZDCAD.s 220
AUDNZD.s 226
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.s 3.8K
NZDCAD.s 3.5K
AUDNZD.s 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +53.26 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +95.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.20 USD

İnceleme yok
2025.09.17 23:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 19:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 12:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 08:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
