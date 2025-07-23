- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
149
Kârla kapanan işlemler:
113 (75.83%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (24.16%)
En iyi işlem:
53.26 USD
En kötü işlem:
-48.67 USD
Brüt kâr:
1 134.12 USD (20 327 pips)
Brüt zarar:
-490.66 USD (8 837 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (95.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
98.31 USD (6)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.35%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
8.23
Alış işlemleri:
93 (62.42%)
Satış işlemleri:
56 (37.58%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
4.32 USD
Ortalama kâr:
10.04 USD
Ortalama zarar:
-13.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-78.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.20 USD (3)
Aylık büyüme:
4.40%
Yıllık tahmin:
54.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
78.20 USD (0.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.43% (78.20 USD)
Varlığa göre:
43.47% (1 051.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD.s
|57
|NZDCAD.s
|54
|AUDNZD.s
|38
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD.s
|197
|NZDCAD.s
|220
|AUDNZD.s
|226
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD.s
|3.8K
|NZDCAD.s
|3.5K
|AUDNZD.s
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +53.26 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +95.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok