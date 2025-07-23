- Büyüme
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
3 (16.66%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (83.33%)
En iyi işlem:
39.82 USD
En kötü işlem:
-33.35 USD
Brüt kâr:
66.97 USD (176 pips)
Brüt zarar:
-278.53 USD (1 819 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (49.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.42 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.66
Alım-satım etkinliği:
0.80%
Maks. mevduat yükü:
24.86%
En son işlem:
32 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
-0.81
Alış işlemleri:
15 (83.33%)
Satış işlemleri:
3 (16.67%)
Kâr faktörü:
0.24
Beklenen getiri:
-11.75 USD
Ortalama kâr:
22.32 USD
Ortalama zarar:
-18.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-250.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-250.88 USD (14)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
211.56 USD
Maksimum:
261.68 USD (34.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.95% (261.68 USD)
Varlığa göre:
2.75% (16.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|14
|USDJPY
|2
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-139
|USDJPY
|-8
|XAUUSD
|-64
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-846
|USDJPY
|-54
|XAUUSD
|-743
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.82 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +49.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -250.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.20 × 5
|
FBS-Real
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.84 × 69
|
Earnex-Trade
|12.69 × 36
|
Exness-MT5Real38
|12.85 × 89
Devagar e Sempre. Rumo ao milhão!
