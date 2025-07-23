SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Rumo ao milhao
Amanda Dos Santos Lima

Rumo ao milhao

Amanda Dos Santos Lima
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -29%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
3 (16.66%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (83.33%)
En iyi işlem:
39.82 USD
En kötü işlem:
-33.35 USD
Brüt kâr:
66.97 USD (176 pips)
Brüt zarar:
-278.53 USD (1 819 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (49.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.42 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.66
Alım-satım etkinliği:
0.80%
Maks. mevduat yükü:
24.86%
En son işlem:
32 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
-0.81
Alış işlemleri:
15 (83.33%)
Satış işlemleri:
3 (16.67%)
Kâr faktörü:
0.24
Beklenen getiri:
-11.75 USD
Ortalama kâr:
22.32 USD
Ortalama zarar:
-18.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-250.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-250.88 USD (14)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
211.56 USD
Maksimum:
261.68 USD (34.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.95% (261.68 USD)
Varlığa göre:
2.75% (16.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 14
USDJPY 2
XAUUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -139
USDJPY -8
XAUUSD -64
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -846
USDJPY -54
XAUUSD -743
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.82 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +49.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -250.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
3.20 × 5
FBS-Real
5.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.84 × 69
Earnex-Trade
12.69 × 36
Exness-MT5Real38
12.85 × 89
Devagar e Sempre. Rumo ao milhão!
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.28 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 20:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.29 02:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 13:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 14:27
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Rumo ao milhao
Ayda 60 USD
-29%
0
0
USD
526
USD
6
0%
18
16%
1%
0.24
-11.75
USD
34%
1:400
