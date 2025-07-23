SinyallerBölümler
Andrey Komendantov

CW

Andrey Komendantov
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
PXBTTrading-1
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
566
Kârla kapanan işlemler:
462 (81.62%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (18.37%)
En iyi işlem:
141.47 UST
En kötü işlem:
-36.41 UST
Brüt kâr:
900.23 UST (59 736 pips)
Brüt zarar:
-554.32 UST (60 165 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (18.43 UST)
Maksimum ardışık kâr:
163.27 UST (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
99.97%
Maks. mevduat yükü:
1.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.33
Alış işlemleri:
411 (72.61%)
Satış işlemleri:
155 (27.39%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
0.61 UST
Ortalama kâr:
1.95 UST
Ortalama zarar:
-5.33 UST
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-148.46 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-148.46 UST (5)
Aylık büyüme:
4.87%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 UST
Maksimum:
148.46 UST (4.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.91% (148.46 UST)
Varlığa göre:
18.47% (528.91 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XRPUSDTp 566
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XRPUSDTp 346
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XRPUSDTp -429
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +141.47 UST
En kötü işlem: -36 UST
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +18.43 UST
Maksimum ardışık zarar: -148.46 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PXBTTrading-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.24 18:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 14:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.25 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.23 13:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
