Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSDm
|12
|GBPUSDm
|6
|CHFJPYm
|6
|EURUSDm
|6
|GBPCADm
|6
|GBPJPYm
|6
|EURJPYm
|5
|USDJPYm
|4
|AUDCHFm
|4
|EURCHFm
|4
|AUDCADm
|4
|EURAUDm
|3
|CADCHFm
|3
|EURCADm
|3
|NZDUSDm
|3
|GBPNZDm
|3
|GBPAUDm
|3
|NZDCHFm
|2
|EURNZDm
|2
|AUDNZDm
|2
|GBPCHFm
|1
|AUDJPYm
|1
|NZDCADm
|1
|EURGBPm
|1
|NZDJPYm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSDm
|-1
|GBPUSDm
|5
|CHFJPYm
|-3
|EURUSDm
|15
|GBPCADm
|3
|GBPJPYm
|5
|EURJPYm
|-12
|USDJPYm
|15
|AUDCHFm
|4
|EURCHFm
|-10
|AUDCADm
|-9
|EURAUDm
|5
|CADCHFm
|1
|EURCADm
|-10
|NZDUSDm
|3
|GBPNZDm
|-8
|GBPAUDm
|2
|NZDCHFm
|-2
|EURNZDm
|5
|AUDNZDm
|-3
|GBPCHFm
|-14
|AUDJPYm
|-2
|NZDCADm
|0
|EURGBPm
|3
|NZDJPYm
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSDm
|-87
|GBPUSDm
|524
|CHFJPYm
|-365
|EURUSDm
|1.5K
|GBPCADm
|397
|GBPJPYm
|737
|EURJPYm
|-1.7K
|USDJPYm
|2.4K
|AUDCHFm
|309
|EURCHFm
|-796
|AUDCADm
|-1.2K
|EURAUDm
|809
|CADCHFm
|76
|EURCADm
|-1.3K
|NZDUSDm
|339
|GBPNZDm
|-1.3K
|GBPAUDm
|352
|NZDCHFm
|-150
|EURNZDm
|782
|AUDNZDm
|-542
|GBPCHFm
|-363
|AUDJPYm
|-260
|NZDCADm
|21
|EURGBPm
|201
|NZDJPYm
|251
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
"Market Structure | Strength/Weakness | Risk-Controlled Signals"
Professional signal service focused on precision entries using multi-timeframe market structure, live currency strength analysis, and robust risk management (0.5%–1% per trade). Suitable for prop traders and capital-conscious retail traders.
-
✅ Clean setups based on structure and strength—no random entries
-
✅ Low-risk trades with consistent fractional exposure
-
✅ Ideal for funded accounts and capital preservation
-
✅ No martingale/grid—pure technical confluence-based setups
-
✅ Daily/weekly performance reviews for transparency
