Sinyaller / MetaTrader 5 / Market Structure and Strength Weakness
Nitin Suvarna

Market Structure and Strength Weakness

Nitin Suvarna
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
Exness-MT5Real6
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
60 (65.21%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (34.78%)
En iyi işlem:
10.72 USD
En kötü işlem:
-13.51 USD
Brüt kâr:
128.33 USD (16 241 pips)
Brüt zarar:
-132.11 USD (15 741 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (19.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.08 USD (9)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
75.80%
Maks. mevduat yükü:
41.43%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.07
Alış işlemleri:
32 (34.78%)
Satış işlemleri:
60 (65.22%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
2.14 USD
Ortalama zarar:
-4.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-20.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.84 USD (4)
Aylık büyüme:
-9.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.41 USD
Maksimum:
52.42 USD (34.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.17% (52.42 USD)
Varlığa göre:
22.22% (26.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSDm 12
GBPUSDm 6
CHFJPYm 6
EURUSDm 6
GBPCADm 6
GBPJPYm 6
EURJPYm 5
USDJPYm 4
AUDCHFm 4
EURCHFm 4
AUDCADm 4
EURAUDm 3
CADCHFm 3
EURCADm 3
NZDUSDm 3
GBPNZDm 3
GBPAUDm 3
NZDCHFm 2
EURNZDm 2
AUDNZDm 2
GBPCHFm 1
AUDJPYm 1
NZDCADm 1
EURGBPm 1
NZDJPYm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSDm -1
GBPUSDm 5
CHFJPYm -3
EURUSDm 15
GBPCADm 3
GBPJPYm 5
EURJPYm -12
USDJPYm 15
AUDCHFm 4
EURCHFm -10
AUDCADm -9
EURAUDm 5
CADCHFm 1
EURCADm -10
NZDUSDm 3
GBPNZDm -8
GBPAUDm 2
NZDCHFm -2
EURNZDm 5
AUDNZDm -3
GBPCHFm -14
AUDJPYm -2
NZDCADm 0
EURGBPm 3
NZDJPYm 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSDm -87
GBPUSDm 524
CHFJPYm -365
EURUSDm 1.5K
GBPCADm 397
GBPJPYm 737
EURJPYm -1.7K
USDJPYm 2.4K
AUDCHFm 309
EURCHFm -796
AUDCADm -1.2K
EURAUDm 809
CADCHFm 76
EURCADm -1.3K
NZDUSDm 339
GBPNZDm -1.3K
GBPAUDm 352
NZDCHFm -150
EURNZDm 782
AUDNZDm -542
GBPCHFm -363
AUDJPYm -260
NZDCADm 21
EURGBPm 201
NZDJPYm 251
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.72 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +19.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

"Market Structure | Strength/Weakness | Risk-Controlled Signals"


Professional signal service focused on precision entries using multi-timeframe market structure, live currency strength analysis, and robust risk management (0.5%–1% per trade). Suitable for prop traders and capital-conscious retail traders.

  • Clean setups based on structure and strength—no random entries

  • Low-risk trades with consistent fractional exposure

  • Ideal for funded accounts and capital preservation

  • No martingale/grid—pure technical confluence-based setups

  • Daily/weekly performance reviews for transparency


İnceleme yok
2025.09.22 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 06:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 06:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 08:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.28 11:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 05:02
Share of trading days is too low
2025.07.24 05:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.24 03:55
Share of trading days is too low
2025.07.24 03:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 11:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 11:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 11:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.23 11:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.23 11:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
