Sinyaller / MetaTrader 4 / Steady Scalper
Denny Hamfri

Steady Scalper

Denny Hamfri
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 70%
Ava-Real 2
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
307
Kârla kapanan işlemler:
146 (47.55%)
Zararla kapanan işlemler:
161 (52.44%)
En iyi işlem:
290.40 USD
En kötü işlem:
-60.03 USD
Brüt kâr:
2 597.31 USD (3 866 pips)
Brüt zarar:
-1 822.54 USD (2 249 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (175.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
416.00 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.02%
Maks. mevduat yükü:
22.92%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
28 saniye
Düzelme faktörü:
2.30
Alış işlemleri:
163 (53.09%)
Satış işlemleri:
144 (46.91%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
2.52 USD
Ortalama kâr:
17.79 USD
Ortalama zarar:
-11.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-264.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-264.90 USD (8)
Aylık büyüme:
6.59%
Yıllık tahmin:
79.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.07 USD
Maksimum:
337.01 USD (19.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.47% (337.01 USD)
Varlığa göre:
0.51% (25.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 272
USDJPY 35
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 770
USDJPY 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.6K
USDJPY 27
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +290.40 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +175.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -264.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Varengold-Varengold
0.00 × 6
AlpariUK-Pro
0.00 × 1
FinFX-Live
0.00 × 2
NordGroupInv-Real5
0.00 × 6
GoMarkets-Real 2
0.00 × 4
FXCC-Live
0.00 × 10
ARAFX-Real
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXChoice-Classic Live
0.00 × 4
UMOFX-Main
0.00 × 1
MIGBank-Real2
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 5
AForex-Real
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
MahiFX-Live
0.00 × 4
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 3
ForexTime-Standard
0.00 × 5
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 9
Alpari-ECN1
0.00 × 1
Ava-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.00 × 6
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
140 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.17 18:11
No swaps are charged
2025.09.17 18:11
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 01:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 08:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 12:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 11:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 10:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.23 10:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.