- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
307
Kârla kapanan işlemler:
146 (47.55%)
Zararla kapanan işlemler:
161 (52.44%)
En iyi işlem:
290.40 USD
En kötü işlem:
-60.03 USD
Brüt kâr:
2 597.31 USD (3 866 pips)
Brüt zarar:
-1 822.54 USD (2 249 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (175.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
416.00 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.02%
Maks. mevduat yükü:
22.92%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
28 saniye
Düzelme faktörü:
2.30
Alış işlemleri:
163 (53.09%)
Satış işlemleri:
144 (46.91%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
2.52 USD
Ortalama kâr:
17.79 USD
Ortalama zarar:
-11.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-264.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-264.90 USD (8)
Aylık büyüme:
6.59%
Yıllık tahmin:
79.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.07 USD
Maksimum:
337.01 USD (19.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.47% (337.01 USD)
Varlığa göre:
0.51% (25.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|272
|USDJPY
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|770
|USDJPY
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.6K
|USDJPY
|27
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +290.40 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +175.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -264.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Varengold-Varengold
|0.00 × 6
|
AlpariUK-Pro
|0.00 × 1
|
FinFX-Live
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 6
|
GoMarkets-Real 2
|0.00 × 4
|
FXCC-Live
|0.00 × 10
|
ARAFX-Real
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXChoice-Classic Live
|0.00 × 4
|
UMOFX-Main
|0.00 × 1
|
MIGBank-Real2
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 5
|
AForex-Real
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
MahiFX-Live
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 3
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 5
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 9
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
Ava-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
İnceleme yok
