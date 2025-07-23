SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Rodent EA
Michael Schuster

Rodent EA

Michael Schuster
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
559
Kârla kapanan işlemler:
346 (61.89%)
Zararla kapanan işlemler:
213 (38.10%)
En iyi işlem:
90.41 USD
En kötü işlem:
-78.84 USD
Brüt kâr:
1 551.89 USD (43 523 pips)
Brüt zarar:
-1 360.88 USD (40 730 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (19.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
157.23 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
73.51%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
203 (36.31%)
Satış işlemleri:
356 (63.69%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
4.49 USD
Ortalama zarar:
-6.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-333.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-333.21 USD (10)
Aylık büyüme:
-16.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.84 USD
Maksimum:
369.68 USD (28.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.36% (374.36 USD)
Varlığa göre:
75.99% (576.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 155
AUDUSD 109
EURUSD 108
EURGBP 71
USDCHF 61
NZDUSD 55
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 77
AUDUSD 98
EURUSD -250
EURGBP 99
USDCHF 86
NZDUSD 80
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -323
AUDUSD 443
EURUSD -3.3K
EURGBP 2.7K
USDCHF 1.6K
NZDUSD 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +90.41 USD
En kötü işlem: -79 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +19.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -333.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.88 × 264
Exness-MT5Real7
1.24 × 730
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real8
3.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
XMGlobal-MT5 4
5.49 × 35
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.45 × 93
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
XMGlobal-MT5 13
12.17 × 6
RoboForex-Pro
13.00 × 2
VTMarkets-Live
15.67 × 3
İnceleme yok
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.09.30 15:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.26 06:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 06:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 02:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 10:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Rodent EA
Ayda 39 USD
12%
0
0
USD
1K
USD
11
100%
559
61%
100%
1.14
0.34
USD
76%
1:500
Kopyala

