İşlemler:
559
Kârla kapanan işlemler:
346 (61.89%)
Zararla kapanan işlemler:
213 (38.10%)
En iyi işlem:
90.41 USD
En kötü işlem:
-78.84 USD
Brüt kâr:
1 551.89 USD (43 523 pips)
Brüt zarar:
-1 360.88 USD (40 730 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (19.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
157.23 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
73.51%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
203 (36.31%)
Satış işlemleri:
356 (63.69%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
4.49 USD
Ortalama zarar:
-6.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-333.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-333.21 USD (10)
Aylık büyüme:
-16.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.84 USD
Maksimum:
369.68 USD (28.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.36% (374.36 USD)
Varlığa göre:
75.99% (576.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|155
|AUDUSD
|109
|EURUSD
|108
|EURGBP
|71
|USDCHF
|61
|NZDUSD
|55
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|77
|AUDUSD
|98
|EURUSD
|-250
|EURGBP
|99
|USDCHF
|86
|NZDUSD
|80
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-323
|AUDUSD
|443
|EURUSD
|-3.3K
|EURGBP
|2.7K
|USDCHF
|1.6K
|NZDUSD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
En iyi işlem: +90.41 USD
En kötü işlem: -79 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +19.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -333.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.88 × 264
|
Exness-MT5Real7
|1.24 × 730
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|3.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
XMGlobal-MT5 4
|5.49 × 35
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.45 × 93
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
XMGlobal-MT5 13
|12.17 × 6
|
RoboForex-Pro
|13.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
Signal for expert advisor "Rodent EA"
İnceleme yok
