Paulo Henrique De Souza Lisboa

Jornada No Forex BRL

Paulo Henrique De Souza Lisboa
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 70%
Exness-MT5Real12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
204
Kârla kapanan işlemler:
176 (86.27%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (13.73%)
En iyi işlem:
2 146.75 BRL
En kötü işlem:
-1 710.50 BRL
Brüt kâr:
14 660.54 BRL (131 053 pips)
Brüt zarar:
-12 545.66 BRL (23 025 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (2 012.80 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
2 622.80 BRL (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
82.80%
Maks. mevduat yükü:
29.46%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
73 (35.78%)
Satış işlemleri:
131 (64.22%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
10.37 BRL
Ortalama kâr:
83.30 BRL
Ortalama zarar:
-448.06 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-7 530.85 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-7 530.85 BRL (9)
Aylık büyüme:
-43.80%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.94 BRL
Maksimum:
7 570.52 BRL (63.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.86% (7 595.47 BRL)
Varlığa göre:
60.40% (7 625.37 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDz 53
USDCHFz 34
AUDUSDz 27
USDJPYz 26
CADCHFz 13
CHFJPYz 10
US30_x10z 9
EURJPYz 7
US500_x100z 4
US500z 4
ETHUSDz 4
EURCADz 2
HK50z 2
EURAUDz 2
NZDZARz 1
CADJPYz 1
NZDJPYz 1
NZDUSDz 1
USDCADz 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDz 496
USDCHFz -968
AUDUSDz 637
USDJPYz 477
CADCHFz -196
CHFJPYz 260
US30_x10z -302
EURJPYz 138
US500_x100z 111
US500z 45
ETHUSDz 67
EURCADz 24
HK50z -1
EURAUDz 33
NZDZARz 23
CADJPYz 28
NZDJPYz 23
NZDUSDz 24
USDCADz 17
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDz 5.7K
USDCHFz -861
AUDUSDz 3.3K
USDJPYz 5.4K
CADCHFz 365
CHFJPYz 2.4K
US30_x10z -1.8K
EURJPYz 1.8K
US500_x100z 3.3K
US500z 3.7K
ETHUSDz 19K
EURCADz 301
HK50z 272
EURAUDz 320
NZDZARz 5.5K
CADJPYz 355
NZDJPYz 298
NZDUSDz 208
USDCADz 205
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 146.75 BRL
En kötü işlem: -1 711 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +2 012.80 BRL
Maksimum ardışık zarar: -7 530.85 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real5
0.40 × 5
Bem-vindo ao Jornada no Forex BRL, um sinal de trading projetado para explorar o mercado com inteligência, paciência e uma abordagem alternativa: sem uso de Stop Loss fixo.

🔍 Diferenciais da Estratégia:

  • 🚫 Sem Stop Loss Tradicional: Evitamos o uso de SL fixo, o que permite ao sistema respirar em volatilidades comuns sem encerramentos prematuros. O gerenciamento de risco é feito através de fechamentos parciais e controle inteligente de posição.

  • ⚖️ Hedge Dinâmico: O sistema é projetado para operar com hedge, buscando equilíbrio entre posições compradas e vendidas quando necessário, protegendo o capital.

  • 📈 Análise de Estrutura de Mercado: Entradas baseadas em CHoCH e BOS (Break of Structure), buscando pontos com maior probabilidade de reversão ou continuidade.

  • 🔁 Gerenciamento de Lucro: O EA realiza fechamentos parciais automáticos conforme o lucro atinge patamares seguros, mantendo o saldo crescente e protegendo o capital.

  • 💼 Gestão de Capital Inteligente: O tamanho do lote é ajustado automaticamente com base no crescimento da conta, evitando exposição exagerada.

  • 🕐 Operações por Sessão: O sistema opera preferencialmente entre 23h e 10h (UTC), aproveitando momentos de menor spread e maior eficiência nos movimentos.


İnceleme yok
