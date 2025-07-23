- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
445
Kârla kapanan işlemler:
339 (76.17%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (23.82%)
En iyi işlem:
55.63 USD
En kötü işlem:
-14.06 USD
Brüt kâr:
1 406.11 USD (55 753 pips)
Brüt zarar:
-377.52 USD (21 963 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (96.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
222.60 USD (10)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.16%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
24.28
Alış işlemleri:
219 (49.21%)
Satış işlemleri:
226 (50.79%)
Kâr faktörü:
3.72
Beklenen getiri:
2.31 USD
Ortalama kâr:
4.15 USD
Ortalama zarar:
-3.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-42.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.37 USD (10)
Aylık büyüme:
9.11%
Yıllık tahmin:
113.39%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
42.37 USD (3.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.62% (39.43 USD)
Varlığa göre:
35.86% (163.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|322
|NZDCAD
|49
|EURGBP
|39
|EURUSD
|21
|EURCHF
|14
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|905
|NZDCAD
|50
|EURGBP
|42
|EURUSD
|22
|EURCHF
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|32K
|NZDCAD
|281
|EURGBP
|437
|EURUSD
|806
|EURCHF
|208
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +55.63 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +96.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.16 × 110
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 95
|
Exness-MT5Real3
|0.39 × 278
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 245
|
FPMarkets-Live
|0.44 × 331
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.60 × 1570
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.92 × 182
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|0.96 × 354
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
369%
0
0
USD
USD
471
USD
USD
35
97%
445
76%
100%
3.72
2.31
USD
USD
36%
1:500