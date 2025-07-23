SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / RecordBreaker
Tio Chin Kock

RecordBreaker

Tio Chin Kock
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 369%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
445
Kârla kapanan işlemler:
339 (76.17%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (23.82%)
En iyi işlem:
55.63 USD
En kötü işlem:
-14.06 USD
Brüt kâr:
1 406.11 USD (55 753 pips)
Brüt zarar:
-377.52 USD (21 963 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (96.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
222.60 USD (10)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.16%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
24.28
Alış işlemleri:
219 (49.21%)
Satış işlemleri:
226 (50.79%)
Kâr faktörü:
3.72
Beklenen getiri:
2.31 USD
Ortalama kâr:
4.15 USD
Ortalama zarar:
-3.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-42.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.37 USD (10)
Aylık büyüme:
9.11%
Yıllık tahmin:
113.39%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
42.37 USD (3.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.62% (39.43 USD)
Varlığa göre:
35.86% (163.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 322
NZDCAD 49
EURGBP 39
EURUSD 21
EURCHF 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 905
NZDCAD 50
EURGBP 42
EURUSD 22
EURCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 32K
NZDCAD 281
EURGBP 437
EURUSD 806
EURCHF 208
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +55.63 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +96.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
ForexTimeFXTM-Live01
0.16 × 110
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FusionMarkets-Live
0.31 × 95
Exness-MT5Real3
0.39 × 278
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 245
FPMarkets-Live
0.44 × 331
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsSC-MT5-2
0.60 × 1570
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.92 × 182
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FPMarketsLLC-Live
0.96 × 354
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
55 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.