İşlemler:
313
Kârla kapanan işlemler:
171 (54.63%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (45.37%)
En iyi işlem:
1 134.54 USD
En kötü işlem:
-490.70 USD
Brüt kâr:
7 797.81 USD (962 281 pips)
Brüt zarar:
-8 558.50 USD (380 056 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (228.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 160.95 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
21.24%
Maks. mevduat yükü:
133.88%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
164 (52.40%)
Satış işlemleri:
149 (47.60%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-2.43 USD
Ortalama kâr:
45.60 USD
Ortalama zarar:
-60.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-275.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 732.30 USD (8)
Aylık büyüme:
149.06%
Yıllık tahmin:
1 808.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 661.26 USD
Maksimum:
2 351.53 USD (305.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.01% (1 687.53 USD)
Varlığa göre:
40.25% (203.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|269
|BTCUSD
|23
|EURUSD
|7
|USDJPY
|6
|EURJPY
|3
|UKOIL+
|3
|GBPAUD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-823
|BTCUSD
|66
|EURUSD
|5
|USDJPY
|0
|EURJPY
|-4
|UKOIL+
|2
|GBPAUD
|-6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|27K
|BTCUSD
|556K
|EURUSD
|200
|USDJPY
|-105
|EURJPY
|222
|UKOIL+
|114
|GBPAUD
|-903
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 134.54 USD
En kötü işlem: -491 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +228.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -275.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
