Aderson Ferreira Pereira

XauUsd Fimathe

Aderson Ferreira Pereira
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -9%
HantecMarkets-MT5
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
313
Kârla kapanan işlemler:
171 (54.63%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (45.37%)
En iyi işlem:
1 134.54 USD
En kötü işlem:
-490.70 USD
Brüt kâr:
7 797.81 USD (962 281 pips)
Brüt zarar:
-8 558.50 USD (380 056 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (228.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 160.95 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
21.24%
Maks. mevduat yükü:
133.88%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
164 (52.40%)
Satış işlemleri:
149 (47.60%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-2.43 USD
Ortalama kâr:
45.60 USD
Ortalama zarar:
-60.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-275.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 732.30 USD (8)
Aylık büyüme:
149.06%
Yıllık tahmin:
1 808.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 661.26 USD
Maksimum:
2 351.53 USD (305.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.01% (1 687.53 USD)
Varlığa göre:
40.25% (203.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 269
BTCUSD 23
EURUSD 7
USDJPY 6
EURJPY 3
UKOIL+ 3
GBPAUD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -823
BTCUSD 66
EURUSD 5
USDJPY 0
EURJPY -4
UKOIL+ 2
GBPAUD -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 27K
BTCUSD 556K
EURUSD 200
USDJPY -105
EURJPY 222
UKOIL+ 114
GBPAUD -903
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 134.54 USD
En kötü işlem: -491 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +228.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -275.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
DooTechnology-Live
0.08 × 320
FPMarketsSC-Live
0.33 × 63
Sinal de Xau/Usd Fimathe 
İnceleme yok
2025.10.28 02:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 01:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 10:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.24 10:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.05 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 05:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 00:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 03:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.06 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 03:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 04:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 02:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 01:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 00:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 00:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.22 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.