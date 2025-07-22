- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
153
Kârla kapanan işlemler:
91 (59.47%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (40.52%)
En iyi işlem:
276.36 USD
En kötü işlem:
-204.24 USD
Brüt kâr:
2 136.11 USD (475 683 pips)
Brüt zarar:
-1 502.96 USD (92 469 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (110.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
291.44 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
93.06%
Maks. mevduat yükü:
29.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.15
Alış işlemleri:
95 (62.09%)
Satış işlemleri:
58 (37.91%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
4.14 USD
Ortalama kâr:
23.47 USD
Ortalama zarar:
-24.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-408.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-408.88 USD (5)
Aylık büyüme:
31.89%
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
323.78 USD
Maksimum:
550.18 USD (44.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.45% (550.18 USD)
Varlığa göre:
34.17% (400.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|110
|US30
|19
|EURUSD
|7
|EURGBP
|4
|USDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|BTCUSD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURAUD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|386
|US30
|204
|EURUSD
|-54
|EURGBP
|-55
|USDJPY
|-12
|AUDJPY
|171
|AUDNZD
|-11
|BTCUSD
|24
|AUDUSD
|-6
|USDCHF
|-26
|EURAUD
|12
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|88K
|US30
|45K
|EURUSD
|-447
|EURGBP
|-14
|USDJPY
|-92
|AUDJPY
|-206
|AUDNZD
|-24
|BTCUSD
|251K
|AUDUSD
|-15
|USDCHF
|-287
|EURAUD
|391
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +276.36 USD
En kötü işlem: -204 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +110.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -408.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
Opogroup-Server1
|0.00 × 17
InstaForex-Server
|0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
VantageFX-Live
|0.00 × 4
OctaFX-Real
|0.00 × 1
Weltrade-Real
|0.00 × 17
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
itexsys-Platform
|0.14 × 7
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 36
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
Exness-MT5Real10
|0.64 × 11
FXPIG-Server
|1.00 × 2
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
VantageInternational-Live 4
|1.30 × 107
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
Axiory-Live
|1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
|1.63 × 12071
Forex.com-Live 536
|1.65 × 158
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
61%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
10
61%
153
59%
93%
1.42
4.14
USD
USD
42%
1:500