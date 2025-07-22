SinyallerBölümler
Luis Diego Arroyo Jimenez

SwingFlow Signals

0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 61%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
153
Kârla kapanan işlemler:
91 (59.47%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (40.52%)
En iyi işlem:
276.36 USD
En kötü işlem:
-204.24 USD
Brüt kâr:
2 136.11 USD (475 683 pips)
Brüt zarar:
-1 502.96 USD (92 469 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (110.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
291.44 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
93.06%
Maks. mevduat yükü:
29.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.15
Alış işlemleri:
95 (62.09%)
Satış işlemleri:
58 (37.91%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
4.14 USD
Ortalama kâr:
23.47 USD
Ortalama zarar:
-24.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-408.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-408.88 USD (5)
Aylık büyüme:
31.89%
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
323.78 USD
Maksimum:
550.18 USD (44.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.45% (550.18 USD)
Varlığa göre:
34.17% (400.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 110
US30 19
EURUSD 7
EURGBP 4
USDJPY 3
AUDJPY 2
AUDNZD 2
BTCUSD 2
AUDUSD 2
USDCHF 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 386
US30 204
EURUSD -54
EURGBP -55
USDJPY -12
AUDJPY 171
AUDNZD -11
BTCUSD 24
AUDUSD -6
USDCHF -26
EURAUD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 88K
US30 45K
EURUSD -447
EURGBP -14
USDJPY -92
AUDJPY -206
AUDNZD -24
BTCUSD 251K
AUDUSD -15
USDCHF -287
EURAUD 391
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +276.36 USD
En kötü işlem: -204 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +110.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -408.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 17
InstaForex-Server
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
OxSecurities-Live
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.14 × 7
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 36
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.64 × 11
FXPIG-Server
1.00 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
VantageInternational-Live 4
1.30 × 107
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Axiory-Live
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 12071
Forex.com-Live 536
1.65 × 158
77 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.16 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 15:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 14:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 17:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 12:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 13:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 00:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.30 06:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 13:06
Share of trading days is too low
2025.07.24 13:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.22 21:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 21:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 21:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.22 21:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.22 21:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
