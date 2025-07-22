Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-MT5-01 0.00 × 3 Bybit-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 13 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 6 VantageFX-Live 0.00 × 1 RoboMarketsDE-ECN 0.23 × 35 StriforLLC-Live 0.33 × 3 ICTrading-MT5-4 0.53 × 49 ICMarketsSC-MT5 0.89 × 494 STARTRADERFinancial-Live 1.00 × 5 ICMarketsSC-MT5-2 1.16 × 438 Exness-MT5Real7 1.29 × 17 RoboForex-ECN 1.42 × 13169 FPMarkets-Live 1.50 × 14 PUPrime-Live2 1.51 × 111 GoMarkets-Live 1.64 × 11 ICMarkets-MT5-4 2.00 × 1 VTMarkets-Live 2.48 × 144 VantageInternational-Live 10 2.51 × 136 ICMarketsEU-MT5-5 2.60 × 25 Coinexx-Live 2.74 × 27 FusionMarkets-Live 2.86 × 7 TradeMaxGlobal-Live 3.50 × 2 38 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya