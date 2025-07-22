- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
31 (96.87%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (3.13%)
En iyi işlem:
12.61 USD
En kötü işlem:
-9.81 USD
Brüt kâr:
89.39 USD (9 177 pips)
Brüt zarar:
-10.29 USD (731 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (64.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.00 USD (22)
Sharpe oranı:
0.78
Alım-satım etkinliği:
87.97%
Maks. mevduat yükü:
1.03%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.06
Alış işlemleri:
19 (59.38%)
Satış işlemleri:
13 (40.63%)
Kâr faktörü:
8.69
Beklenen getiri:
2.47 USD
Ortalama kâr:
2.88 USD
Ortalama zarar:
-10.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.81 USD (1)
Aylık büyüme:
0.40%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
9.81 USD (0.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.32% (9.84 USD)
Varlığa göre:
1.19% (36.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|6
|GBPJPY
|5
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADCHF
|3
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|2
|CADJPY
|2
|EURGBP
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|7
|GBPJPY
|15
|CHFJPY
|12
|AUDJPY
|7
|CADCHF
|6
|EURNZD
|7
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|7
|CADJPY
|13
|EURGBP
|3
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|1.1K
|GBPJPY
|1.4K
|CHFJPY
|1.7K
|AUDJPY
|1.1K
|CADCHF
|482
|EURNZD
|682
|USDCAD
|280
|AUDCAD
|493
|CADJPY
|924
|EURGBP
|187
|AUDNZD
|126
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.61 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +64.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 3
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 6
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 35
|
StriforLLC-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.53 × 49
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 494
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.16 × 438
|
Exness-MT5Real7
|1.29 × 17
|
RoboForex-ECN
|1.42 × 13169
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 14
|
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
|
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
VantageInternational-Live 10
|2.51 × 136
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.60 × 25
|
Coinexx-Live
|2.74 × 27
|
FusionMarkets-Live
|2.86 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.50 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
10
100%
32
96%
88%
8.68
2.47
USD
USD
1%
1:300