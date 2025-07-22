- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
32 (38.55%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (61.45%)
En iyi işlem:
308.60 USD
En kötü işlem:
-228.45 USD
Brüt kâr:
5 333.80 USD (57 107 pips)
Brüt zarar:
-5 549.94 USD (52 282 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (664.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
664.55 USD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
53.92%
Maks. mevduat yükü:
2.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
50 (60.24%)
Satış işlemleri:
33 (39.76%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-2.60 USD
Ortalama kâr:
166.68 USD
Ortalama zarar:
-108.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 123.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 123.20 USD (7)
Aylık büyüme:
8.43%
Yıllık tahmin:
102.27%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
564.14 USD
Maksimum:
1 811.80 USD (55.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.90% (1 811.80 USD)
Varlığa göre:
3.83% (293.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|archived
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-172
|archived
|-44
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.8K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +308.60 USD
En kötü işlem: -228 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +664.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 123.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
Enjoy the signal
İnceleme yok
