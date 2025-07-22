SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EGold 1M 0902
Cho Jinheu

EGold 1M 0902

Cho Jinheu
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -29%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
384
Kârla kapanan işlemler:
298 (77.60%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (22.40%)
En iyi işlem:
72.58 USD
En kötü işlem:
-220.52 USD
Brüt kâr:
2 603.81 USD (91 166 pips)
Brüt zarar:
-2 277.45 USD (58 347 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (408.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
408.19 USD (46)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
57.43%
Maks. mevduat yükü:
128.86%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
229 (59.64%)
Satış işlemleri:
155 (40.36%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
8.74 USD
Ortalama zarar:
-26.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-723.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-723.99 USD (5)
Aylık büyüme:
-72.09%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 054.94 USD (64.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
95.36% (1 054.07 USD)
Varlığa göre:
72.81% (197.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUEUR.r 357
EURUSD.r 27
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUEUR.r 321
EURUSD.r 6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUEUR.r 32K
EURUSD.r 444
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +72.58 USD
En kötü işlem: -221 USD
Maksimum ardışık kazanç: 46
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +408.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -723.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZeroMarkets-Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.30 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 12:19
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 10:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 10:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 08:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 10:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 10:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 08:28
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 07:15
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 06:15
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
